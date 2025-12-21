[FOTO] Potpisalo 12 stipendista, šesta generacija Zaklade „Volim Križevce”

U subotu, 20. prosinca 2025. u Kozmološkom centru u Križevcima, Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce” održala je prigodno potpisivanje ugovora o stipendiranju srednjoškolaca s područja Križevaca za školsku godinu 2025./2026. Dvanaest učenica i učenika koji pohađaju srednje škole u Križevcima, i to Gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Srednju školu „Ivan Seljanec“ Križevci te Glazbenu školu Alberta Štrige Križevci, uz jednu srednju školu izvan Križevaca, Gimnaziju Bjelovar, primat će stipendije do lipnja 2026. godine, a krajem prosinca bit će im uplaćene prve tri mjesečne stipendije, računajući od listopada 2025. godine.

Stipendiste i njihove roditelje uvodno je pozdravio upravitelj Zaklade Hrvoje Belani, koji je izrazio zadovoljstvo da ove godine imaju čak devetero novih stipendista, a mnogi bivši stipendisti Zaklade, danas studenti, dobitnici su gradske stipendije za deficitarna zanimanja te županijske stipendije. Stoga će, naveo je, Zaklada „Volim Križevce” i dalje filantropski nastojati podržavati srednjoškolke i srednjoškolce Križevaca u njihovom školovanju.

– Danas dodjeljujemo stipendije šestu godinu zaredom, a drugu godinu zaredom kako smo ih namijenili samo srednjoškolcima, dali smo sve od sebe da, zahvaljujući našim donatorima, osiguramo dovoljno sredstava i za ovogodišnji natječaj. Vi ste naši novi ambasadori Zaklade i ja ću vas tijekom godine pozivati na naše javne akcije na koje vas molim da se odazovete i pomognete nam u daljnjem prikupljanju donacija, istaknula je predsjednica Zakladne uprave Ivana Dubravec.

Zaklada „Volim Križevce” za ovogodišnje stipendije osigurala je ukupno 8.640,00 eura iz dva svoja fonda. Iz Socijalnog fonda „Zakmardi” pet učenika srednjih škola slabijeg imovinskog stanja dobivat će mjesečno 80 eura, a sedam učenika srednjih škola po kriterijima izvrsnosti jednak će mjesečni iznos dobivati iz Obrazovnog fonda „Vavra”. Stipendisti će mjesečne iznose primati tijekom devet mjeseci, zahvaljujući donatorima Zaklade, građanima i pravnim osobama s područja Križevaca i okolice te Zagreba.

– Siguran sam da ove godine nema nezadovoljnih rezultatima, zaprimili smo ukupno 12 prijava pa smo, iako nominalno planirali dodijeliti 10 stipendija, nakon razmatranja odlučili osigurati stipendije za sve koji su nam se prijavili, istaknuo je upravitelj Belani, koji je sa stipendistima i njihovim roditeljima zatim potpisao ugovore.

Učeničke stipendije u vrijednosti 80 eura mjesečno iz Socijalnog fonda „Zakmardi” tijekom 9 mjeseci školske godine 2025./2026. primat će: Maja Bolfan, 1. razred, Gimnazija Bjelovar; Marko Premuš, 2. razred, Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci; Luka Lugomer, 3. razred, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci; Sunčica Habdija, 3. razred, Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci; Nina Šoštarić, 3. razred, Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci.

Učeničke stipendije u vrijednosti 80 eura mjesečno iz Obrazovnog fonda „Vavra” tijekom 9 mjeseci školske godine 2025./2026. primat će: Gabrijel Božić, 4. razred, Gimnazija I. Z. Dijankovečkoga Križevci i 4. razred srednje škole, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci; Dora Marin, 4. razred, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci; Ivan Vujčetić, 4. razred, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i 4. razred srednje škole, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci; Magdalena Božić, 2. razred srednje škole, Glazbena škola Alberta Štrige Križevci; Klara Rađa, 1. razred, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci; Luka Novosel Glavočević, 1. razred, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci; Izabela Krofl, 4. razred, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.