KTC ispao iz Paket24 Premijer lige

Križevački rukometaši ispali su, nakon dvije sezone, iz premijerligaškog društva. Nisu sinoć uspjeli pobijediti Goricu u završnom kolu Lige za ostanak. “Pali” su junački, ali, nažalost, ostali rezultati su bili “očekivani”, a KTC-u je samo pobjeda bila u igri za ostanak ili kvalifikacije. Naposljetku, KTC-Gorica 26:30 (10:17). Gubili su naši i devet razlike, ali su nevjerojatnom borbenošću uspjeli izjednačiti rezultat, no više od toga nisu mogli. Nosili su ih navijači, poglavito najmlađi iz škole rukometa koji će, vjerujemo, za koju godinu zaigrati i u prvoj momčadi. Rukomet će se i dalje igrati u Križevcima.

Neke od sadašnjih prvotimaca nećemo više vidjeti u dresu KTC-a, odlazi nakon pet sezona i trener Sokač. Teško je, ali tako je to u sportu. Koban je, nažalost, bio domaći poraz od Trogira u utakmici koja se zbog zauzetosti velike, morala igrati u “komornom ozračju” u novoj školskoj dvorani. Svemu su pridonijele i ozljede, a osobito se u posljednjim utakmicama osjetila neigranje Jurakića. No, hvala rukometašima na svemu i prekrasnom sportskom doživljaju i igranju u Premijer ligi. Vjerujemo da će se vratiti, a vjerujemo da će i puno više poklonika sporta u našem gradu i onima kojima bi to trebalo biti u opisu posla, podržati igranje u najvišem natjecateljskom razredu. U tome se nismo iskazali i nismo bili na odgovarajućoj razini., bez obzira što je ulazak na rukometne utakmice besplatan. Dvorana je bila popunjena jedino kada dolazi Zagreb i Nexe. To nije to.

Sastav i strijelci KTC-a: Marković 7, Vinković 4 (2), Ćurić 2, Ostarčević, Harča, Dujmović, Perajica 4 (1), Jurakić, Grgić (14 obrana), Punčec, Maričić 4, Haman, Ezgeta 4, Tandara, Celovec, Mršić 1 pogodak.