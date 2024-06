Mladi sportaši na sportskom viKŽendu

Rukometnim, nogometnim i košarkaškim utakmicama jutros je počeo sportski viKŽend u Križevcima. Košarkaši turniri mlađih kategorija do 13, 15 i 17 godina u muškoj i ženskoj konkurenciji igraju se na terenu uz gimnaziju, kao i revijalni turniri do 9 i do 11 godina. Sve to dio je 12. Crosscity Bucketsa, turnira u uličnoj košarci koji se igra po Fiba 3×3 pravilima, a osim najmlađih kategorija, igra se i seniorski turnir za igrače do 23 godine. Program traje do večeri i završava predstavom Kazališta Trešnja o Draženu Petroviću, a organiziraju ga udruga Ulica, To Smo Mi i Košarkaški klub Radnik Križevci.

U sportski viKŽend uključili su se i mladi rukometaši i rukometašice, RK KTC i ŽRK Radnik. Odigrane su utakmice postava U11 i U13. U obje utakmice dečki su pobijedili djevojčice rezultatima 14:7 i 13:11.

Na terenu s umjetnom travom, popularnom Bukvićevom, igrao se nogometni turnir dječaka u kategoriji U-7, u organizaciji NK Radnik-Križevci.