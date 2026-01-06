Pobjedom ekipe Pop Corn Šakić završio 25. malonogometni turnir Radnik-Ožujsko-Robin

U napetom finalu glavnog turnira ekipa Pop Corn Šakić, nakon 25 godina sudjelovanja, zasluženo je osvojila prvo mjesto pobjedom nad Unijabetonom rezultatom 2:0. Oba pogotka postigao je Bernard Baričević, koji je proglašen i igračem turnira. Treće mjesto pripalo je ekipi Renzo #99, dok su Gospodari svjetla osvojili nagradu za fair play. Najbolji golman je Lukas Mlinarić (Pop Corn Šakić), a najbolji strijelac Marko Pavlak (Gospodari svjetla).

Glavni turnir: 1. Pop Corn Šakić; 2. Unija Beton; 3. Renzo #99.

Turnir županijskih ligaša također je donio uzbuđenja i odlične utakmice. U velikom finalu NK Radnik Sv. Ivan Žabno pobijedio je NK Radnik-Križevci 2:0, dok je treće mjesto pripalo NK Ban Jelačiću. Igrači NK Radnika Križevci pokazali su borbenost i pravi sportski duh kroz cijeli turnir.

Turnir županijskih ligaša: 1. NK Tomislav Radnik Sv. Ivan Žabno; 2. NK Radnik Križevci Juniori; 3. NK Ban Jelačić.

Nagrade i pehare uručili su križevački gradonačelnik Tomislav Katanović, zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj, sportske legende Branko Zorko, Stevo Brujić i Stjepan Peršin te predstavnik sponzora Robin Šatvar. Posebne zahvale upućene su svim sudionicima, organizatorima, sucima, volonterima, sponzorima i vjernoj publici koja je stvorila nezaboravnu atmosferu, kao i Križevačkim mažoretkinjama na fantastičnim nastupima.