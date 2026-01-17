Čitatelji većinski za vraćanje dvosmjernog prometa u uži centar grada, barem dok se ne omogući zaobilaznica

Anekta koju smo objavili prije tjedan dana s pitanjem “Podržavate li vraćanje dvosmjernog prometa u uži centar Križevaca?” proizvela je velik interes sudeći po ukupnom broju pregleda ankete (3,435), broju glasova (1622), broju komenatara na društvenim mrežama (Facebook: 590) te broju reakcija / “lajkova” (374). S obzirom na toliki interes, odlučili smo, pored objave samih rezultata ankete, objaviti i više detalja o samoj metodologiji glasanja uz prateće statistike, a s ciljem što veće transparentnosti te odgovaranja na barem dio pitanja koja će se vjerojatno pojaviti vezano za rezultate.

Prvo treba istaknuti da se radi o anonimnoj anketi objavljenoj na portalu Križevci.info u kojoj svako s pristupom internetu može sudjelovati, bez obzira na geografsku lokaciju ili tehnologiju pristupa. Jedino ograničenje koje je zadano izbjegavanje je višestrukog glasovanja temeljeno na provjeri IP adrese i kolačiča (cookies) u internetskom pregledniku. Dok se ograničenje temeljeno na kolačićima lako može zaobići brisanjem istih iz preglednika te tako ponovno glasati u anketi, provjera IP adrese je nešto restriktivnija i u pravilu predstavlja jedan glas jedna IP adresa. Međutim, neki posjetitelji pristupali su anketi s javih pristupnih točaka ili s javnih mjesta te zajedničkih kućanstava koje dijele istu vanjsku IP adresu ili ih je internetski pružatelj usluga stavio iza CGNAT tehnologije gdje mnogi korisnici istog pružatelja usluge dijele istu vanjsku IP adresu. U svim tim slučajevima ovo ograničenje moglo je onemogućiti davanje glasa u anketi, iako su anketi prisupali prvi puta. Nažalost, takve slučajeve koji su neopravdano isključeni iz ankete na temelju provjere IP adrese nismo mogli izbjeći, ali smatramo da ona ne diskriminira i ne korelira s pojedinom opcijom jer zahvaća sve posjetitelje podjednako te u konačnici ne utječe na ukupan rezultat.

Provjeru IP adrese moguće je izbjeći korištenjem tzv. proxy ili VPN servisa, međutim to bi upućivalo na postojanje većeg broja glasova s IP adresa izvan Hrvatske, a što ovdje nije slučaj kao što je vidljivo sljedećem dijagramu udjela registriranih IP adresa po zemlji podrijetla (sukladno recentnoj GeoLite2-Country bazi IP adresa).

Precizna lokacija sudionika ankete po mjestu boravka nažalost nije dostupna, iako bi ona u slučaju ovog anketnog pitanja bila i najinteresantniji podatak s obzirom na to da bi najveću težinu imali glasovi stanovnika Križevaca kojih se ovo pitanje neposredno tiče i utječe na njihovu kvalitetu života.

Distribucija glasova po zemljama podrijetla pokazuje da većina sudionika ankete dolazi iz Hrvatske (95.4%).

Većina privatnih korisnika interneta pristupa internetu preko dinamičkih IP adresa koje se mijenjaju jednom dnevno, a što znači da bi teoretski svi oni mogli ponovno glasati svaka 24 sata. Međutim vremenska distribucija glasova ne otkriva značajan broj glasova u narednim danima već slijedi očekivani eksponencijalni pad broja glasova da bi takva praksa ponovnog glasovanja ovdje bila vidljiva i mogla značajno utjecati na rezultat.

Vremenska distribucija danih glasova po danima u anketi ne ukazuje na netipične uzorke.

Ostaje još pitanje koje se može postaviti o organiziranom sustavom glasovanju od strane zagovaratelja jedne opcije. To je vrlo teško utvrditi iz anonimne ankete, ali i takvo bi glasovanje ostavilo određene uzorke u podacima o glasovanju. Primjeri uzoraka takvog ponašanja bili bi mnogi direktni dolasci na anektu (s podijeljenog linka na grupama i društvenim mrežama). U slučaju ove ankete postoji veći broj dolazaka direktno na stranicu ankete (8,5%), a što je više od prosjeka ostalih stranica portala te 29% dolazaka na anketu s društvenih mreža (vizualizacija u nastavku).

Vremenska distribucija koja prati broj glasova danih unutar istog vremenskog prozora od 10 minuta, a što može implicirati organzirano glasovanje, ukazuje na postojanje takvog obrasca kod određenih opcija, ali za konkretniji zaključak trebalo bi napraviti detaljniju analizu i usporedbu glasova za pojedinu opciju s načinom dolaska na stranicu ankete.

Vremenska distribucija glasova koji su dani unutar vremenskih prozora od 10 minuta.

U konačnici donosimo i same rezultati jednotjedne ankete na kojoj smo postavili pitanje “Podržavate li vraćanje dvosmjernog prometa u uži centar Križevaca?”, a za koju smo ponudili sljedeće odgovore, organizirane prema Likertovoj skali kojom se izražava stupanj kategoričnosti iznesenog stava:

Nikako, treba ostati kako je sada Ne podržavam, promet je sad sigurniji Svejedno mi je / nemam mišljenje o tome Podržavam, dok se ne omogući zaobilaznica Svakako, u svakom slučaju treba biti dvosmjeran

Kategorički stav da promet treba postati dvosmjeran u svakom slučaju iskazalo je gotovo 48% glasača, njih 778, dok vraćanje dvosmjernog prometa dok se ne omogući zaobilaznica podržava gotovo 12% glasača, njih 194. U sadašnjim okolnostima, ukupno je za vraćanje dvosmjernog prometa oko tri petine glasača, njih 972.

Kategorički protiv vraćanja dvosmjernog prometa je gotovo 18% glasača, njih 291, dok je također protiv jer jednosmjerni promet smatraju sigurnijim nešto više od 19% glasača, njih 313. Ukupno je protiv vraćanja dvosmjernog prometa oko dvije petine glasača, njih 604.

Onih koji nemaju mišljenje o ovoj temi, odnosno svejedno im je, ima ispod 3%, svega 46 glasača.

Ako se dogodi, za sada još uvijek hipotetska situacija, omogućavanje zaobilaznice, glasače koji su pažljivo izabrali opciju 4 možemo pribrojiti glasovima opcija 1 i 2 te time dobiti 49% glasača, njih 798, koji su u principu za jednosmjeran promet kroz uži centar kao dugoročno rješenje.

Rezultati ove ankete, iako se zbog svih navedenih ograničenja anonimne internetske ankete ne mogu uzeti kao relevantni u usporedbi recimo s neposrednim anketiranjem stanovnika ili čak službenim referendumom, ipak ukazuju na značajan interes za ovim pitanjem te veliku polarizaciju među sudionicima ankete.