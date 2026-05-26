[FOTO] Na Kalniku održano Brdo knjiga – 5. festival knjiga i planina

“Na Kalniku, u i oko Planinarskog doma Kalnik”, kako su organizatori iz izdavačke kuće Libricon najavili lokaciju ovogodišnjeg izdanja, održan je 5. festival knjiga i planina – Brdo knjiga. U tri dana mnoštvo posjetitelja uživalo je u festivalskim događanjima – od predstavljanja knjiga, edukativnih radionica, šetnji, čitanja, sve do završnog koncerta.

Prvu večer ovogodišnjeg Brda knjiga otvorio je Ranko Dragičević, planinar i autor knjige “Moj uspon s Bogom” koji je prisutnima približio uspon na Denali i izvantjelesno iskustvo koje mu se dogodilo na pohodu. Knjigu “Sedam” prisutnima je predstavio alpinist Mario Celinić, dok je večer završila druženjem uz vatru i čitanjem ulomaka iz knjiga planinske literature.

Drugi dan festivala započeo je edukativnom radionicom pošumljavanja za djecu i mlade, uz pokroviteljstvo Hrvatskih šuma ispod Planinarskog doma Kalnik posađena su mlada stabla. Nakon pošumljavanja, krenula je pješačka tura uz stručno vodstvo Lare Černicki i Staše Forenbahera, autora knjige „Kratke šetnje u prošlost“ u kojoj je prvo poglavlje posvećeno povijesnim i kulturnim značajkama Kalnika.

U popodnevnom dijelu subotnjeg programa knjigu “Ispovijest na putu u Santiago” predstavila je Marina Juranić, nakon koje je doživljaj pješačenja Pacific Crest Trailom, od Meksika do kanadske granice, s publikom podijelio Bruno Šimleša.

Publici je iznimno zanimljivo bilo predstavljanje knjige “Tri drame na Everestu” Stipe Božića, dok je o knjigama i planinama u predavanju “Planina između redova” pričala spisateljica Tanja Mravak. Subota na Brdu knjiga završila je predstavljanjem knjige “Alpinist – Rock‘n’Roll on the Wall” kojoj je autor Silvo Karo te projekcijom filma “Alpski ratnici”, nakon koje je uslijedilo druženje uz vatru i glazbu.

Nedjeljni dio programa započeo je Kulturnim uzdizanjem po Kalniku – kružnom šetnjom po obližnjim vrhovima uz čitanje knjiga planinske tematike na odmorištima. Nakon jutarnje šetnje i ručka, Brdo knjiga razveselilo je dobro poznato lice zagrebačkog novog vala. Razgovor s Darkom Rundekom vodila je Ena Katarina Haler, tako da su se “u paketu” na Kalniku ukazali Rundek i Ena.

Nakon razgovora, kao završni događaj ovogodišnjeg Brda knjiga održan je koncert Darko Rundek Dua, u kojemu uz Rundeka nastupa odlična mlada saksofonistica Ana Kovačić. Brojne pjesme iz svog opusa Rundek je izveo akustično, a publika je poput zbora pomagala u koncertnoj izvedbi.

Organizator festivala je izdavačka kuća Libricon, a suorganizator Planinarski dom Kalnik – Planinarac. Održavanje festivala pomogli su Ministarstvo kulture i medija RH te partneri: Planinarsko društvo Kalnik, Hrvatski planinarski savez, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, Koprivničko-križevačka županija, Općina Kalnik, Hrvatske šume, Bim Sport, Grif, Udruga P.O.I.N.T., Jutarnji list, Underdreamskies, Top radio i Tiskara Zelina. Community partner: HUB385.