[FOTO] Održan znanstveno-stručni skup o baštini, obnovi i razvoju Kalnika, najavljeno osnivanje Odbora za obnovu i revitalizaciju Kalnika

Znanstveno-stručni skup “Kalnik jučer, danas, sutra” prošli je petak, 8. svibnja, u Planinarskom domu Kalnik okupio arheologe, povjesničare, stručnjake za kulturnu baštinu, predstavnike institucija i lokalne zajednice kako bi otvorili pitanje budućnosti jednog od najvažnijih povijesnih krajolika sjeverne Hrvatske.

Uz nova istraživanja Velikog i Malog Kalnika, Mihalja, Igrišća i crkve svetog Brcka, posebnu pozornost izazvao je završni panel na kojem je najavljeno pokretanje inicijative za osnivanje odbora za obnovu i revitalizaciju Kalnika, tijela koje bi trebalo povezati ključne dionike u zajedničkom cilju dugoročne obnove, upravljanja i održivog razvoja ovog prostora.

Program skupa bio je strukturiran kroz više tematskih cjelina koje su obuhvatile arheološku, povijesnu, fortifikacijsku, ikonografsku i memorijsku baštinu Kalnika, ali i pitanja suvremenog upravljanja prostorom, održivog razvoja i interpretacije kulturnog krajolika.

Kalnik kao višeslojni povijesni krajolik



U prvom dijelu programa predstavljena su najnovija istraživanja i interpretacije lokaliteta Veliki Kalnik, Mali Kalnik, Mihalj i Igrišće, čime je dodatno potvrđena iznimna povijesna i arheološka vrijednost kalničkog prostora. Predavanja su pokazala da Kalnik nije moguće promatrati samo kroz pojedinačne utvrde ili lokalitete, već kao složen i višeslojan krajolik u kojem se kroz stoljeća isprepliću fortifikacije, naselja, sakralna baština, komunikacijski pravci i različiti oblici života.

Posebna pozornost bila je usmjerena na Veliki Kalnik kao jedno od važnijih srednjovjekovnih političkih i fortifikacijskih središta sjeverne Hrvatske, ali i na Mali Kalnik koji je interpretiran kao sastavni dio šireg obrambenog sustava Kalničkog gorja. Izlaganja su otvorila i pitanje načina na koji su srednjovjekovne zajednice koristile reljef, prirodne prepreke i komunikacijske pravce u organizaciji obrane i kontrole prostora.

Velik interes izazvala su i predavanja o arheološkim lokalitetima Mihalj i Igrišće, koji su predstavljeni kao višeslojni prostori dugog trajanja, s tragovima života od prapovijesti do srednjeg vijeka. Naglašeno je kako upravo takvi lokaliteti omogućuju bolje razumijevanje razvoja naseljavanja, fortifikacija i odnosa čovjeka i krajolika kroz različita povijesna razdoblja.

U ikonografskom i kulturnom smislu posebno se izdvojilo izlaganje o Crkvi svetog Brcka, u kojem su prikazi odjeće na zidnim oslicima interpretirani kao vrijedan povijesni izvor za razumijevanje društvenih odnosa, identiteta i kulturnih utjecaja srednjovjekovnog prostora.

Sudionici su dodatno naznačili da Kalnik i dalje skriva značajan istraživački potencijal te da su potrebna daljnja interdisciplinarna istraživanja, sustavna zaštita i pažljivo planirana prezentacija lokaliteta. U suvremenijem povijesnom kontekstu predstavljene su teme vezane uz Prvi i Drugi svjetski rat, pri čemu je približena uloga Kalnika tijekom Narodnooslobodilačke borbe.

Kalnik tako predstavlja i važan krajolik memorije i otpora, obilježen partizanskim djelovanjem, skrivenim bolnicama, civilnim stradanjima i iskustvima lokalnog stanovništva tijekom rata. Sudionici su se složili da i taj sloj baštine zaslužuje ozbiljnu interpretaciju i uključivanje u širi okvir razumijevanja Kalnika kao prostora višestruke povijesne memorije.

Završni panel: Kalnik kao prostor budućnosti



Završni panel “Kalnik sutra” usmjerio je raspravu prema budućnosti Kalnika i mogućnostima njegova održivog razvoja. Na panelu su sudjelovali Amelio Vekić iz Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Robert Pašičko iz Planinarskog doma Kalnik, načelnik Općine Kalnik Dorian Kešer i dr. sc. Ivan Peklić, dok je panel moderirao Marinko Brkić-Tot iz tvrtke Citadela Invicta.

Sudionici panela usuglasili su se da Kalnik posjeduje iznimnu prirodnu, povijesnu i identitetsku vrijednost, ali da taj potencijal dugoročno nije moguće očuvati bez sustavnog upravljanja, jasne koordinacije institucija i aktivnog uključivanja lokalne zajednice.

Posebno je naglašeno da Kalnik ne treba razvijati prema modelu masovnog turizma, nego kao prostor održivog, sadržajno usmjerenog i identitetskog turizma, namijenjen planinarima, istraživačima, školama, biciklistima i posjetiteljima koji dolaze zbog prirode, baštine i priče prostora. Više puta istaknuto je da ljudi ne dolaze samo zbog objekata, nego zbog dobro interpretiranih priča, iskustva prostora i osjećaja autentičnosti.

Najava osnivanja odbora za obnovu i revitalizaciju Kalnika



Jedan od važnijih zaključaka panela odnosi se na pokretanje inicijative za osnivanje odbora za obnovu i revitalizaciju Kalnika. Riječ je o inicijativi koja bi okupila ključne dionike – predstavnike institucija, stručnjake, lokalnu zajednicu, planinarske i kulturne organizacije, poduzetnike i druge zainteresirane – sa ciljem stvaranja dugoročnog i održivog okvira za obnovu, upravljanje i interpretaciju Kalnika.

Tijekom rasprave navedeno je i kako Kalnik danas ne treba samo pojedinačne projekte ili povremene inicijative, nego koordinirani model djelovanja koji će povezati stručna istraživanja, zaštitu baštine, razvoj lokalne zajednice i suvremene interpretacijske modele.

Sudionici su se složili da bi odbor trebao djelovati kao operativna platforma koja može povezivati različite interese i inicijative, usmjeravati razvojne prioritete, pomagati u pripremi projekata i otvarati prostor za dugoročnu suradnju institucija, stručnjaka i lokalnog stanovništva. Opisana je važnost dijaloga i zajedničkog djelovanja, uz poruku da upravo suradnja različitih dionika predstavlja ključni preduvjet za dugoročni opstanak, obnovu i revitalizaciju Kalnika.

Prvi korak prema dugoročnom procesu



Zaključno je istaknuto da skup “Kalnik jučer, danas, sutra” nije zamišljen kao jednokratan događaj, nego kao početak dugoročnog procesa koji bi trebao povezati znanstvena istraživanja, zaštitu baštine, lokalni razvoj i suvremene modele interpretacije kulturnog krajolika.

Sudionici su izrazili umjereni optimizam i zajednički stav da Kalnik ima potencijal postati primjer dobre prakse održivog upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom, ali samo uz kontinuiranu suradnju, jasnu viziju i dugoročnu predanost svih uključenih dionika.

Znanstveno-stručni skup “Kalnik jučer, danas, sutra” održan je u sklopu Night of Fortresses Goes Green 2026 i Kliofest 2026, čime je Kalnik uključen u širi europski i nacionalni okvir promišljanja kulturne baštine, njezine interpretacije i održive budućnosti.

Skup je organizirao Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Koprivničko-križevačkoj županiji sa sjedištem u Križevcima, uz suorganizaciju Planinarskog doma Kalnik, Povijesnog društva Križevci i tvrtke za upravljanje baštinom Citadela Invicta d.o.o., uz podršku Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja” – Zmajski stol u Križevcima.