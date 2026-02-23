Mustić novi predsjednik PD “Kalnik” Križevci, najavljeno preko 30 izleta

Planinarsko društvo “Kalnik” Križevci održalo je u subotu redovnu izbornu skupštinu, na kojoj je za predsjednika izabran Zlatko Mustić, dosadašnji potpredsjednik i dugogodišnji aktivni član Društva. Za potpredsjednicu je izabrana Marija Topolko, dok upravni odbor čine Dražen Zemun, Damir Bolfek, Tomislav Leskovar, Andreja Bogdan, Damir Balić, Lujo Konfic, Branko Vrbanec, Marko Markulin i Tea Ščetarić-Jasek. Novi nadzorni odbor čine Štefica Mlinarić, Zoran Bogdan i Nada Zemljak. Od dodatnih imenovanja, za predstavnike u Skupštini Zajednice športskih udruga imenovani su Marko Markulin i Damir Bolfek, Društvo će u Skupštini Hrvatskog planinarskog saveza predstavljati Marijana Pofuk.

U protekloj godini članovi Društva sudjelovali su na 30 izleta s ukupno 889 planinara. Za 2026. godinu su planirana 32 izleta u Hrvatskoj i inozemstvu, osim domaćih lokacija u planu je planinariti u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Italiji, Njemačkoj, Mađarskoj i Austriji. Društvo se u Planu rada za 2026. godinu drži i tradicionalnih aktivnosti – Uskršnji pohod, Pohod kalničkim klijetima, Božićno i Štefanjsko planinarenje Kalničkom gorom. Planirane su i dvije radne akcije (u travnju i rujnu), kao i dva zajednička druženja – Maskenbal i Doček Nove godine. Za 2026. godinu prijavljena su i dva projekta: na natječaj Grada Križevaca za sufinanciranje tiskanja godišnjaka i organizaciju pohoda „Put klet potkalničkog kraja“ te na natječaj Koprivničko-križevačke županije za drugi foto natječaj i izložbu slika „Planina u srcu“.

Skupštini su prisustvovali gradonačelnik Grada Križevaca Tomislav Katanović, načelnik Općine Kalnik Dorijan Kešer te gradski vijećnici Matej Bunta i Mladen Kešer. Gradonačelnik je pohvalio rad Udruge, istaknuvši kako i sam aktivno sudjeluje kao član. Društvo danas broji oko 400 članova, a njihova je tradicija dokaz kontinuiranog i kvalitetnog rada.