Županija za izgradnju školske sportske dvorane u Kalniku osigurala 1,1 milijun eura bespovratnih sredstava

U sklopu sastanka predsjednika Vlade RH sa županima uključenim u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske koji se danas održava u Termama Tuhelj, župan Tomislav Golubić potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Kalnik, a koji je odobren u sklopu Poziva „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine.

Ugovore su županu Golubiću uručili ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i ravnatelj Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić. Županija je time osigurala 1,1 milijun eura bespovratnih sredstava, što je najveći mogući iznos sufinanciranja, za projekt ukupno vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Cilj ovog programa je stvoriti kvalitetnije uvjete nastave za učenike i djelatnike škole te omogućiti prelazak na jednosmjensku nastavu. Dodajmo kako su bespovratna sredstava osigurali i Grad Koprivnica za projekt izgradnje Područne škole Jagnjedovec, Gimnazija “Fran Galović” Koprivnica za projekt CH4RGE i Regionalna energetska agencija Sjever za projekt CROSS-EV.

Županija je u novom investicijskom ciklusu u obrazovnu infrastrukturu pripremila 10 projekata rekonstrukcija i nadogradnji škola kojima će se riješiti nedostatak prostornog i materijalnog kapaciteta za organizaciju jednosmjenskog rada te učenicima i nastavnicima osigurati bolji uvjeti rada i bolja organizaciju nastavnih i izvannastavnih aktivnosti.

Riječ je o sportskoj dvorani maksimalnih vanjskih dimenzija 29,38 x 38,48 metara, površine borilišta 435,97 m2 te s gledalištem za 129 osoba. Dvorana će biti povezana s postojećim objektom škole, a sastoji se od dvije svlačionice, kabineta za nastavnike, spremišta sprava, hodnika, sanitarnih prostorija i gimnastičke dvorane od 83,64 m2. U planu je i energetski učinkovit sustav grijanja/klimatizacije i solarna elektrana, a projektom se će se riješiti i problem parkirališta kroz izgradnju 17 parkirnih mjesta. Stručnu i tehničku pomoć u pripremi projekta izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Kalnik pružila je PORA Regionalna razvojna agencija KKŽ, a ovakvim se investicijama nastoji stvoriti jednake uvjete obrazovanja za sve učenike na području županije.