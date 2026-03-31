Uskršnji pohod Gornja Rijeka – Kalnik u organizaciji PD „Kalnik“ Križevci

Planinarsko društvo “Kalnik” Križevci organizira tradicionalni Uskršnji pohod na relaciji Gornja Rijeka – Kalnik, koji će se održati 6. travnja 2026. godine, na Uskrsni ponedjeljak. Okupljanje i prijava sudionika bit će u Gornjoj Rijeci, na središnjem trgu kod Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, u vremenu od 8:30 do 8:40 sati.

Ovogodišnja trasa vodi kroz Klanac Šokot prema Ljubavodi (546 m), a obuhvaća planinarske putove 110, 161, 106 i 101, kao i spojni put ispod Korenića do Prekrižja, iznad sela Gornja Obrež. Na toj lokaciji bit će organiziran topli obrok za sudionike. Nakon odmora, zainteresirani mogu nastaviti prema Planinarskom domu putem broj 115.

Za sudionike koji dolaze vlastitim vozilima bit će organiziran povratak u Gornju Rijeku kombijem ili osobnim automobilima, prema dogovoru. Ukupna duljina staze iznosi približno 11 kilometara, a predviđeno trajanje hoda, uključujući pauze, je između četiri i pet sati.

Prijave i dodatne informacije dostupne su putem e-maila na adresi stjepanjembrek@gmail.com ili telefonski na brojeve 091/6140-480 i 095/845-8509. Kotizacija za topli obrok iznosi 5 eura, a uplaćuje se prilikom prijave.