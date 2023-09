Uključite se u kreiranje gradskog proračuna

Građani Križevaca i ove godine imaju priliku uključiti se u izradu proračuna za 2024. i predložiti teme ili projekte za koje misle da bi se mogle i trebale financirati iz gradske blagajne. Na to ih poziva gradska vlast uz objašnjenje da je uključivanje javnosti u procese odlučivanja jedna od temeljnih karakteristika transparentnosti jedinica lokalne samouprave, a to pridonosi jačanju demokracije i potiče izgradnju dobrih odnosa temeljenih na uzajamnom razumijevanju i povjerenju između javnog, poslovnog i civilnog sektora. Platforma je dostupna na poveznici https://sudjeluj.krizevci.hr/, a prijedlozi se mogu dostaviti do 15. listopada 2023. godine.



Prijedlozi građana trebaju sadržavati naziv, sažetak i kratak opis projekta za koji građani žele da se realizira u 2024. godini, a na platformi Sudjeluj! Križevci mogu postaviti dokumente, slike i video kako bi što bolje objasnili zašto je važno da se njihov projekt ostvari u sljedećoj godini. No postavljanje prijedloga ne znači da će se projekt i uvrstiti u proračun jer konačnu odluku ipak donosi vlast pa je važno dobro argumentirati zahtjeve i koristiti mogućnost prilaganja fotografija i dokumenata.

“Nakon isteka roka za postavljanje prijedloga, analizirat će se svaki pristigli prijedlog i razmotriti opravdanost njegova uvrštenja u gradski proračun u skladu s mogućnostima provedbe i potrebnim financijskim sredstvima“, objašnjavaju u priopćenju.

Platforma Sudjeluj! Križevci prostor je gdje svatko tko se registrira može otvoriti temu za koju misli da je važna i o njoj potaknuti raspravu. Registrirani korisnici mogu komentirati otvorene rasprave i ocjenjivati ih s gumbima “Slažem se” ili “Ne slažem se”. Budući da su stalno aktualne teme poput uređenja ulica, nogostupa, parkirališta, igrališta, bazena ili neki drugi projekti koji bi se mogli ili trebali financirati iz gradskog proračuna, ovo je prilika za građane da ih istaknu kao važne.