[ANKETA] Podržavate li vraćanje dvosmjernog prometa u uži centar Križevaca?

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca, održanoj 23. prosinca 2025. godine vladajuća je većina donijela odluku o vraćanju dvosmjernog prometa u uži centar grada, odnosno niz ulicu Ivana Zakmardija Dijankovečkoga od semaforiziranog križanja s Potočkom, Smičiklasovom te ulicom Franje Račkog preko Trga Antuna Nemčića sve do semaforiziranog križanja Trga J. J. Strossmayera s ulicom Petra Zrinskog, Tomislavovom ulicom te Trgom Svetog Florijana.

Projekt bivše gradske vlasti široj je javnosti postao poznat zbog negodovanja dijela naših sugrađana zbog uvođenja jednosmjernog prometa, a zamjenik je tadašnjeg gradonačelnika na neka od gorućih pitanja svojedobno odgovarao i u rubrici “Poziv” Dnevnika Nove TV. Tada je pitanje bilo posjeduje li Grad sve potrebne dozvole za radove u Smičiklasovoj ulici, a danas se, s vremenskim odmakom, mogu postavljati i druga pitanja – jesu li se građani naviknuli na jednosmjerni promet i što misle o vraćanju dvosmjernog prometa.

„Zona 30“ svakako je usporila promet, preusmjerila vozila u sporedne ulice i do određene mjere ih opteretila te učinila centar grada sigurnijim za bicikliste i pješake, od školaraca do umirovljenika. Kritične točke obuhvaćene ovim projektom su i pješački prijelazi, na kojima od uvođenja jednosmjernog prometa nije bilo naleta vozila na pješake. Dio onih koji su od početka protiv ovog projekta su pojedini vlasnici poslovnih subjekata u zoni jednosmjernog prometa. No, unatoč komentarima na društvenim mrežama te površnim i ponavljajućim tvrdnjama tada oporbenih političara u predizbornoj kampanji, nije predstavljen nijedan konkretan dokaz o utjecaju promjene prometnog rješenja na poslovne rezultate tih poduzetnika.

Naspram svih drugih lokalnih i komunalnih pitanja, čini se da je pitanje prometa središtem grada postalo i središnje pitanje lokalne politike. Tadašnja oporba, od kojih su neki dionici današnje gradske vlasti, organizirala je mirni prosvjed koji je okupio 30-ak prosvjednika, najavljivali su se referendumi, a neki kandidati mahali su i akubušilicama. Na društvenim mrežama vodila se svakodnevna žustra rasprava između desetak debatanata oboružanih s još više profila, a lokalni portali raspisali su se o temi. U konačnici, promet je većina ruku u prošlom sazivu Gradskog vijeća promijenila u jednosmjerni, a zatim je većina ruku u sadašnjem Gradskom vijeću odlučila vratiti u dvosmjerni.

Aktualna gradska vlast usvojila je prijedlog kojim se zadržava „zona 30“, kao i dvosmjerni biciklistički promet na način da će jedan smjer staze ići kolnikom, a drugi smjer nogostupom čineći mješovitu biciklističko-pješačku stazu. Na kolniku je struka navodno našla dovoljno mjesta i za oba smjera prometa vozila, od manjih i većih automobila preko kombija i drugih dostavnih vozila do autobusa i kamiona. Osim nekoliko slajdova i skica, ni ovaj put, kao ni kod prošle vlasti kad je jednosmjeran promet uvodila, gradskim vijećnicima, medijima i javnosti nisu na uvid dani detaljni elaborati i prateće studije utjecaja.

Je li jedva godinu dana jednosmjernog prometa bilo dovoljno da se uvide njegove prednosti, ali i adresiraju manjkavosti? Križevački „zeleni“ projekti već su prepoznati i nagrađivani na europskoj razini, je li ovaj projekt predstavljao logičan slijed u težnji za stvaranjem klimatski neutralnog grada? Utječu li zaista jednosmjerni promet i „zona 30“ kroz najuži centar negativno na mobilnost građana, ili je pak pod krinkom bojazni zbog sužavanja jednoga od zavoja „križevačkog Monte Carla“ zaustavljena težnja da Križevci zaista postanu – po ugledu na mnoge europske gradiće i gradove sa smanjenim, ako već ne potpuno ukinutim automobilskim prometom u užem centru – zasigurno mirniji i sigurniji za svoje stanovnike i posjetitelje?

Od toliko pozivanja na interese građana i deklarativnog zazivanja njihovih potreba u posljednjih godinu do dvije dana, čini se da na kraju nitko nije napravio ni anketu, a kamoli javnosti predstavio rezultate sustavnog ispitivanja građana, prvenstveno onih koji u tom pojasu žive i rade. Zato portal Križevci.info ovom anketom daje mogućnost izražavanja anonimnog stava o tome podržavaju li građani vraćanje dvosmjernog prometa kroz uži centar grada. Stoga, izrazite svoj stav i glasujte! Anketa će biti otvorena narednih tjedan dana, nakon čega će se objaviti rezultati, bez obzira kakvi bili i koliko uzorak ispitanika bio (ne)reprezentativan.