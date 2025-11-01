Vitomir Mijić: „Napokon imamo normalne uvjete za našu djecu i budućnost“

KRIŽEVCI SLAVE OTVORENJE NOVOG TRAVNJAKA U nedjelju, 2. studenog, s početkom u 14 sati, gradski stadion u Križevcima ponovno će zasjati u punom sjaju! Nakon višemjesečnih radova i desetljeća čekanja, križevački nogomet dočekao je svoj povijesni trenutak – svečano otvorenje novog travnjaka na gradskom stadionu Križevci. A prigoda ne može biti bolja – derbi 11. kola SuperSport Druge nogometne lige u kojem NK Radnik dočekuje vodeću momčad prvenstva, NK Mladost Ždralove.

Nedjelja će tako biti pravi nogometni praznik u Križevcima, a emocije koje prate ovaj događaj posebno su duboke za sve koji su desetljećima živjeli s križevačkim nogometom. Među njima je i Vitomir Mijić, sportski direktor NK Radnika, koji je svoj nogometni put započeo upravo na ovom stadionu.

“U klub sam došao 1994. godine kao kadet. Sjećam se travnjaka kao jednog od najboljih u okolici, a i starog gospodina Kundraka koji ga je čuvao kao svoje dijete. Mi, klinci, nismo smjeli trenirati na njemu – to je bila svetinja. Samo bismo, ako smo imali dobar rezultat i bili pristojni, jednom mjesečno dobili priliku odraditi trening na tom predivnom travnjaku,” prisjeća se Mijić s osmijehom.

No, vremena su se promijenila. Klub je rastao, škola nogometa se širila, a tereni nisu se mogli nositi s tom količinom treninga.

„U Školi nogometa je sedam selekcija plus seniori i veterani. Složiti raspored za sve njih na dva terena, i to da je pomoćno 20 metara uže i kraće od normalnih dimenzija za natjecanje, prava je znanstvena fantastika. Upornost, ljubav prema nogometu i svom klubu uvijek je bila ta nit vodilja koja nas je tjerala da radimo, da budemo uporni i da vjerujemo da će jednoga dana doći i naše vrijeme te da pomoćno igralište pravih dimenzija i umjetna trava nisu samo san za naše trenere i nogometaše nego naša svjetla budućnost, budućnost naše djece, budućnost svih naših klubova u okolici koji više ne moraju u zimskom periodu tražiti terene za pripremne utakmice u okolnim gradovima,“ nastavlja Mijić.

Sada, nakon desetljeća strpljenja i upornosti, stigla je nagrada – novi glavni travnjak s modernim drenažnim sustavom, novo pomoćno igralište pravih dimenzija i konačno – uvjeti dostojni tradicije i ambicija kluba.

„Glavni teren građen je 70-ih godina, a drenažni sustav tada je kopiran s Maksimira. Nemam podatak koliko puta se on mijenjao od tada na Maksimiru, ali vjerujte mi, kod nas nije niti jednom. Eto, sada se taj dan bliži i kod nas! Novi teren, nova drenaža, novo pomoćno igralište – ponos su našeg kluba i našeg grada. Napokon imamo normalne uvjete za našu djecu i budućnost,” ponosno ističe Mijić.

U svom osvrtu posebno je zahvalio svima koji su omogućili da se taj san ostvari: „Zahvaljujem se prvenstveno našoj tvrtki Radnik d.d. i gospodinu Mirku Habijancu na ogromnom razumijevanju za križevački nogomet i sport u našem gradu. Hvala i gradskom vodstvu koje je osiguralo nepovratna sredstva Ministarstva turizma i sporta RH. Zahvale idu i našem bivšem predsjedniku Darku Jambrekoviću na ogromnoj podršci i planiranju svih radova do kojih smo došli, Dejanu Pernjaku koji je provodio svoje slobodno vrijeme za licenciranje kluba i proučavanju uvjeta koji su nam potrebni da igramo državni rang natjecanja, sadašnjem predsjedniku Dragi Črčeku te svim članovima upravnog odbora koji mogu biti ponosni na sve što ovaj naš klub postiže i radi zadnjih godina.”

Nedjeljno otvorenje nije samo sportski događaj, već i simbol novog početka – dokaz da se upornost, zajedništvo i ljubav prema klubu isplate. U 14 sati lopta će ponovno krenuti s centra, ali ovog puta na novom, ponosnom travnjaku križevačkog stadiona.