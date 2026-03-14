Dovršen projekt uređenja sportske infrastrukture na Gradskom stadionu vrijedan gotovo 1,7 milijuna eura

U prostorijama gradske uprave u četvrtak je održana konferencija za medije povodom završetka velikog projekta uređenja sportske infrastrukture na Gradskom stadionu u Križevcima. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u sportsku infrastrukturu u posljednjih nekoliko desetljeća, koje Grad Križevce postavlja na sasvim novu sportsku kartu Hrvatske.

Gradonačelnik Tomislav Katanović istaknuo je kako je projekt vrijedan gotovo 1.700.000 eura, od čega je 300.000 eura sufinanciralo Ministarstvo turizma i sporta. Projekt je obuhvatio: Izgradnju potpuno novog glavnog terena s umjetnom travom u punim dimenzijama za natjecanja, zatim kompletnu rekonstrukciju drugog glavnog terena s prirodnom travom, što je uključilo novi drenažni sloj, modernu mrežu za navodnjavanje i postavljanje novog travnjaka. Uz pomoćni teren, stadion sada raspolaže vrhunskim uvjetima koji zadovoljavaju stroge propise za međunarodna natjecanja.

Gradonačelnik je ujedno najavio i nadolazeću izgradnju nove sportske dvorane uz Osnovnu školu „Vladimir Nazor“, projekt vrijedan 3 milijuna eura, čime se nastavlja snažan ciklus ulaganja u križevački sport i obrazovanje. Tom prilikom, istaknuo je kako će se svečano otvorenje nogometnih terena na Gradskom stadionu održati u nedjelju, 22. ožujka, uz bogat sportski program:

11:30 – Svečano otvorenje novog igrališta s umjetnom travom

12:00 – 13:30 – nogometna utakmica 18. kola Prve NL Središta sjever kadeta U-17 : NK Radnik Križevci – ŽNK Virovitica

14:00 – 15:30 – nogometna utakmica 18. kola Prve NL Središta sjever juniora U-19: NK Radnik Križevci – ŽNK Virovitica

16:00 – svečano otvorenje uređenog glavnog nogometnog terena

16:30 – revijalna utakmica: veterani NK Radnik Križevci – Hrvatska nogometna reprezentacija katoličkih svećenika

Velečasni Krešimir Žinić, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije katoličkih svećenika koja je nedavno osvojila srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u Poljskoj, izrazio je čast što će upravo njihova utakmica otvoriti novo poglavlje križevačkog stadiona, posebice jer su Križevci bili domaćin proslave 30 godina postojanja reprezentacije. Zahvaljujući novoj infrastrukturi, Hrvatski nogometni savez (HNS) odabrao je upravo Križevce za domaćinstvo elitnih kvalifikacijskih utakmica U19 reprezentacija.

Glavni tajnik HNS-a Josip Tomaško i voditelj Odjela natjecanja Anđelko Ivanjko potvrdili su dolazak nekih od najjačih svjetskih reprezentacija:

– 25. ožujka (15:30 h): Hrvatska – Španjolska

– 28. ožujka (15:30 h): Hrvatska – Bugarska

– 31. ožujka (14:45 h): Hrvatska – Engleska

„Želio bih čestitati Gradu na investicijama u sportsku infrastrukturu s obzirom na to da svi znamo koliko je ta infrastruktura ključna za razvoj sportaša, za uključivanje djece u sport i naravno u nogomet. Da se nije obnovio travnjak, teško bi se HNS odlučio za odigravanje ovako važnih utakmica u Križevcima po prvi put u povijesti. Vjerujem da će to stvarno biti jedan događaj koji će motivirati i nove generacije djece da se uključe u sport, da se uključuje u nogomet,“ naglasio je Tomaško.

Voditelj odjela natjecanja u HNS-u Anđelko Ivanjko naglasio je kako su očekivanja hrvatske U-19 reprezentacije vrlo velika: „Plasman na europsko pa nakon toga na svjetsku smotru bio bi kruna svega što je ova generacija dostigla. Naravno da nam je u cilju da igrači zaigraju za reprezentaciju. Svakako, ovo ulaganje Grada pomoglo nam je da reprezentacije dođu u Križevce i predstave se publici.“

Sportski direktor Nogometnog kluba Radnik Križevci Vitomir Mijić istaknuo je značajnost ove investicije za Klub te naglasio zadovoljstvo što se utakmice reprezentacije odigravaju upravo u Križevcima.

Za kraj, gradonačelnik Katanović i ostali pozvali su sve građane i ljubitelje sporta da u što većem broju podrže mlade reprezentativce i uveličaju svečanost otvorenja nogometnih terena na Gradskom stadionu u Križevcima. Kao poklon Križevčanima, ulaz na utakmice otvorenja i sve reprezentacije je besplatan.