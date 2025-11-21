[FOTO] Tamburaši KUD-a Prigorje osvojili srebrnu plaketu

Tamburaši Kulturno-umjetničkog društva “Prigorje” Križevci ostvarili su izniman uspjeh sudjelovanjem na 32. Susretu hrvatskih tamburaških orkestara i sastava, koji je održan 15. i 16. studenoga 2025. godine u Dvorani KUD-a “Preporod” u Dugom Selu. Dugo Selo tako je i ove godine postalo središte tamburaške glazbe, okupljajući ponajbolje tamburaške orkestre iz cijele zemlje.

Organizaciju Susreta potpisuje Hrvatski sabor kulture, dok suorganizaciju provode Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije, KUD „Preporod“ Dugo Selo i HDS ZAMP. Pokrovitelj Susreta je Gradonačelnik Grada Dugog Sela, a materijalnu potporu manifestaciji osiguralo je Ministarstvo kulture i medija.

U ovogodišnjoj selekciji sudjelovalo je čak 44 tamburaških orkestara i sastava s više od 800 izvođača iz cijele Hrvatske. Nakon stručnog odabira, na završni Susret pozvano je 19 najboljih orkestara i sastava, predstavnika 8 hrvatskih županija, koji su u Dugom Selu okupili više od 400 tamburaša. Među njima s ponosom su nastupili i tamburaši KUD-a “Prigorje” Križevci u sastavu: Emil Šatrak, violina 1., Đuro Magdić, violina2., Vadimir Novak, bugarija, Dražen Baričević, bas, Franjo Hoić, brač 1., Jakov Harča, brač, 2., Ivan Vinković, vokalna pratnja.

Voditelj tamburaša KUD-a”Prigorje” Emil Šatrak izabrao je da se tamburaši predstave skladbama “Mi smo braća hrvatskog sinci naroda”, M. Hajkoobr. E. Šatrak i narodnu u obradi E. Šatraka, “Zaistovečki drmež “(Zaistovec).

Njihov nastup oduševio je publiku, ali i osvojio priznanje stručnog ocjenjivačkog suda koji im je dodijelio srebrnu plaketu. Ovo važno priznanje potvrđuje predani rad tijekom godine i razinu glazbenog djelovanja tamburaša. Predsjednik KUD-a “Prigorje” Tihomir Pleša izrazio je iskreno zadovoljstvo postignutim rezultatom:

„Ponosan sam na sve naše članove, plesače, tamburaše, voditelje sekcija, a izuzetno smo svi ponosni na naše tamburaše koji su svojim radom, trudom i zajedništvom zaslužili ovo veliko priznanje. Srebrna plaketa potvrda je truda i poticaj da i dalje s ljubavlju čuvamo tamburašku tradiciju našega kraja. Zahvaljujem svima, a osobito tamburašima te onima koji nas prate i podržavaju.”