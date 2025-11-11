KUD „Prigorje“ na tamburaškom susretu u Dugom Selu

Redakcija portala 0

Dvorani KUD-a Preporod u Dugom Selu, za vikend 15. i 16. studenoga 2025. godine, s početkom u 18 sati, održat će se 32. Susret hrvatskih tamburaških orkestara i sastava – tradicionalna manifestacija koja okuplja najbolje tamburaške orkestre i sastave iz cijele Hrvatske.

Ove je godine u selekciji za Susret sudjelovalo 44 tamburaških orkestara i sastava s više od 800 izvođača iz raznih krajeva Lijepe Naše. Nakon stručnog odabira, na završnoj manifestaciji u Dugom Selu predstavit će se 19 najboljih orkestara i sastava koji dolaze iz čak 8 hrvatskih županija s više od 400 tamburaša.

Sudionici Susreta 2025.:

  • Gradski tamburaški orkestar „Ivan Goran Kovačić“, Sisak
  • Folklorni orkestar KUD-a „Martijanec“
  • Tamburaški orkestar KUD-a „Preporod“, Dugo Selo
  • Folklorni orkestar HPD-a „Ferdo Rusan“, Virje
  • Tamburaški orkestar Tamburaškog društva „Gaj“, Zagreb
  • Tamburaški orkestar KUD-a „Tamburica“, Staro Petrovo Selo
  • Stariji tamburaški orkestar tamburaškog društva „Ferdo Livadić“, Samobor
  • Županijski tamburaški orkestar „Stjepan Bujan-Stipić“, Čakovec
  • Gradski tamburaški orkestar „Ivan Goran Kovačić“, Sisak
  • Tamburaški sastav KUD-a „Klaruš“, Maruševec
  • Kulturno umjetnička udruga „Zvon“ župne zajednice Mala Subotica
  • Tamburaški sastav KUD-a „Matija Gubec“, Slavonski Kobaš
  • Tamburaški sastav KUD-a Selnica
  • Folklorni ansambl „Etno Siscia“, Sisak
  • Tamburaški sastav KUD-a „Veliko Trojstvo“
  • Folklorni sastav KUD-a „Mak“, Trnovec
  • KUD „Prigorje“, Križevci
  • KUD Luka Ilić Oriovčanin – Tamburaši Sinovi atara, Oriovac
  • Tamburaški sastav Ogranka Seljačke sloge Buševec

Kao gost nastupit će Tamburaški orkestrar Dobréč iz Dragatuša u Sloveniji pod ravnanjem prof. Igora Kudeljnjaka iz Križevaca. Publiku očekuje bogat glazbeni program, spoj tradicije i mladenačke energije, te nezaboravna atmosfera tamburaške zajednice.

Organizaciju potpisuje Hrvatski sabor kulture, suorganizaciju Zajednica kulturno umjetničkih udruga Zagrebačke županije, KUD „Preporod“ Dugo Selo i HDS ZAMP-a, a pokroviteljstvo Gradonačelnik Grada Dugog Sela. Materijalnu potporu osigurali su Ministarstvo kulture i medija RH, Zagrebačka županija, Grad Dugo Selo i Turistička zajednica Grada Dugog Sela.

Vezano
Kultura

U subotu djeca rade etno torbe KUD-a „Prigorje“

Kultura

Tihomir Pleša ponovno predsjednik KUD-a „Prigorje“

Kultura

[FOTO] Igor Galaš opet predstavljao Hrvatsku, Križevce i KUD Prigorje

Kultura

[FOTO] KUD Prigorje na 60. Vinkovačkim jesenima

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno