U subotu djeca rade etno torbe KUD-a „Prigorje“

Kulturno-umjetničko društvo „Prigorje“ Križevci poziva na radionicu etno torbi za djecu, koja će se održati u subotu, 8. studenog 2025. u Maloj knjižari u ulici Petra Zrinskog 5 u Križevcima. Voditeljica radionice je Ivana Mihajlić.

– Pripremamo radionicu ukrašavanja platnenih torbi za osnovnoškolce koji će moći ukrasiti torbu prigorskim tradicijskim motivom i ponijeti ju doma, a na radionici nešto i naučiti o tradicijskoj kulturnoj baštini križevačkog kraja, istaknuo je predsjednik KUD „Prigorje“ Tihomir Pleša.

Broj mjesta je ograničen, a prijave se primaju e-poštom na kudprigorje@gmail.com.

