Dan škole u OŠ „Grigor Vitez“ i STEM radionica u sklopu projekta „Kad ODRASTEM”

U sklopu obilježavanja Dana škole, u utorak 3. lipnja u Osnovnoj školi „Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno održat će se STEM radionica projekta „Kad ODRASTEM”. Učenici će sudjelovati u radionici „Orijentacija u prostoru uz pomoć micro:bita”, koju će voditi Sanja Hmelina i Karla Vučković. Radujemo se druženju s učenicima i zajedničkom otkrivanju kako tehnologija može pomoći u snalaženju u prostoru!

Program Dana škole započinje u 14:00 sati uvodnim obraćanjem i predstavljanjem cilja događanja, a radionica „Orijentacija u prostoru uz pomoć micro:bita” održat će se od 17:30 do 19:00.

Na radionici će učenici naučiti kako uz pomoć micro:bita kreirati vlastiti kompas. Kroz praktičan i interaktivan rad osmislit će, izraditi i isprobati kompas, bez potrebe za prethodnim znanjem programiranja.

Tijekom radionice upoznat će se s osnovnim programerskim konceptima poput petlji, logičkih izjava true/false i uvjeta, koje će koristiti za određivanje smjera na kompasu. Također, učenici će naučiti više o osnovama geolociranja i načinima na koje digitalne platforme, poput društvenih mreža, prepoznaju i dodaju lokaciju sadržaju.

Cilj radionice je učenicima približiti STEM područja kroz iskustveno učenje, potaknuti ih na istraživanje, suradnju i kreativno rješavanje zadataka te pokazati kako se tehnologija može koristiti u svakodnevnom životu.

Događanje će završiti zajedničkim osvrtom na provedene aktivnosti i najavom sljedećih aktivnosti u projektu „Kad ODRASTEM”. Više o projektu Kad ODRASTEM: https://www.odraz.hr/projekti/svi-projekti/kad-odrastem/

Sufinanciranje: Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) – Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a (85 %); Državni proračun (15 %)

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