Poziv na završno događanje CLIMove ljetne škole: Renesansa mobilnosti u obalnim gradovima

Završno događanje CLIMove ljetne škole predstavit će idejna rješenja mladih stručnjaka za održivu mobilnost i javne prostore Šibenika, uz poseban naglasak na primjenu STEM znanja u rješavanju stvarnih izazova obalnih gradova.

Pridružite nam se ovog ljeta na završnom događanju ljetne škole „Renesansa mobilnosti u obalnim gradovima – uvidi mladih stručnjaka: studija slučaja Šibenik“ koje će se održati 24. srpnja 2026. od 10:00 do 14:00 sati na Tvrđavi sv. Ivana u Šibeniku. Poseban naglasak bit će na primjeni STEM znanja u rješavanju stvarnih izazova obalnih gradova. Svi su dobrodošli! Prijavite svoje sudjelovanje do 22. srpnja 2026.

Zanima vas kako mladi stručnjaci na međunarodnoj školi zamišljaju promet i javne prostore Šibenika u budućnosti? Na događanju će se predstaviti rezultati rada međunarodnih timova studenata i mladih stručnjaka iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Češke i Slovačke. Sudionici će predstaviti konkretne prijedloge s naglaskom na klimatski neutralnu mobilnost, kvalitetu javnog prostora, uključivost, multimodalnost i zelene tehnologije i pokazati kako se znanja iz STEM-a mogu primijeniti u rješavanju stvarnih izazova gradova.

Što vas očekuje?

Kao i u ranijim izdanjima ljetne škole, cilj je mladima pružiti prostor za učenje kroz rad na stvarnim izazovima grada te potaknuti suradnju između studenata, mentora, lokalne samouprave i drugih dionika.

Interdisciplinarni timovi tijekom škole razvijaju idejna rješenja koja mogu poslužiti kao inspiracija za daljnje promišljanje održive mobilnosti i javnih prostora u Šibeniku, ali i u drugim obalnim gradovima.

Teme kojima će se baviti tijekom škole vezane su uz intermodalni prometni čvor, uključivu mobilnost i javne prostore, žive ulice, mikromobilnost, klimatsku otpornost i smanjenja ovisnosti o automobilu.

Građani će imati priliku postaviti pitanja i uključiti se u razgovor o tome kako Šibenik može postati ugodniji grad za svakodnevni život, a mladi će moći saznati kako STEM discipline doprinose razvoju održivijih obalnih gradova.

Poseban dio programa bit će posvećen predstavljanju aplikacije ŠI@ALL, planera putovanja razvijenog u sklopu projekta SPINE, koji građanima i posjetiteljima omogućuje lakše planiranje kretanja Šibenikom i bolje korištenje dostupnih oblika prijevoza.

Kako se prijaviti?

Prijavite svoje sudjelovanje do 22. srpnja 2026. putem poveznice.

Kome je događanje namijenjeno?

Događanje je otvoreno za sve zainteresirane koji žele čuti kako mladi stručnjaci vide budućnost mobilnosti u obalnim gradovima, sudjelovati u raspravi i doprinijeti promišljanju Šibenika kao pristupačnijeg, uključivijeg i ugodnijeg grada.

Posebno se pozivaju učenici, studenti, nastavnici, predstavnici STEM fakulteta i svi mladi koje zanimaju promet, urbanizam, arhitektura, klimatske promjene, digitalna rješenja, zelene tehnologije i održivi razvoj.

Ako vas zanimaju STEM područja i želite vidjeti kako se znanja iz znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike mogu primijeniti na stvarne izazove gradova, ovo je prilika da se uključite, postavite pitanja i saznate više o aktivnostima ODRAZ-ovih projekt CLIMove, SPINE i Kad ODRASTEM.

Događanje je besplatno i otvoreno za sve uz prethodnu prijavu.

Održava se na engleskom jeziku.

Događaj je organiziran u sklopu projekta CLIMove koji financira Europska klimatska inicijativa pri njemačkom Ministarstvu za okoliš, klimatske akcije, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost (BMUKN), projekta SPINE financiranog u sklopu programa za istraživanje i inovacije Horizon Europe pod Ugovorom br. 101096664 te projekta Kad ODRASTEM koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) – Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a (85 %); Državni proračun (15 %).

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