Gimnazijalci uče i pod praznicima

Križevačkim gimnazijalcima, čini se, učenje i nova znanja već nedostaju jer se njih 18, nakon samo tjedan dana pauze od nastave, vratilo u školu na X. ljetnu školu kemije i biologije, koja se u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkog održala nakon dvije godine pauze. Učenici od prvog do četvrtog razreda u parovima su radili pokuse i rješavali zadatke problemskog tipa iz biologije i kemije u ugodnom društvu, uz glazbu, bez pritiska i ograničenja školskim satom ili rasporedom.

“Jako sam zadovoljna odazivom. To je istraživačka nastava i učenje uz druženje, a meni najbolji dio rada jer nema ocjena, nema pritiska i dolaze oni koji to stvarno žele“, rekla nam je voditeljica radionica Gordana Pintarić-Kovač. Na ljetnu školu mogli su se prijaviti svi koje to područje zanima, a naučili su puno. Secirali su lignju Loligo patagonica i proučavali njenu građu, a zabavni su bili i pokusi iz kemije. Profesorica Pintarić-Kovač radila je evaluaciju i svi koji su ispunjavali upitnik rekli su da bi i sljedeće godine došli. Anketa je bila anonimna, no u komentarima su gimnazijalci uglavnom složni – ljetna škola je zabavna i odličan je način popunjavanja dana pod praznicima.