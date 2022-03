Možemo li promijeniti navike i smanjiti količine otpada koji stvaramo?

Svatko od nas dnevno proizvede oko kilogram otpada, mjesečno je to tridesetak, a godišnje i više od tristo pedeset kilograma. Četveročlana obitelj godišnje proizvede oko tonu i pol otpada i ako ga ne odvaja, sve će završiti na odlagalištu. No odlagališta, Križevci imaju Ivančino brdo, imaju ograničene kapacitete i cilj je kolikogod je moguće smanjiti količine otpada kako se odlagališta ne bi trebala širiti na štetu šuma, polja i livada. Već pravilnim odvajanjem i sortiranjem otpada, onaj kilogram dnevno svatko od nas može smanjiti na barem pola. Kako odvajati otpad, kamo odlazi otpad iz naši kontejnera, što se s njim radi i gdje završava – sve to saznali su članovi Vijeća roditelja OŠ “Vladimir Nazor” na prvom predavanju u sklopu projekta “Živi održivo-smanji otpad”. Voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša u Komunalnom poduzeću Dijana Mijač Dretar predstavila je projekt i zaposlenicima udruga i gradskih ustanova knjižnice, muzeja i Pučkog otvorenog učilišta kako bi ih potaknula da smanje količine otpada koji proizvode.

S obzirom na to da su Križevci u prošloj godini postigli veliki napredak u odvojenom prikupljanju otpada i sa stopom od 42.99 posto su preskočili mnoge i svrstali se među šest najboljih u Hrvatskoj, građani su pokazali da svi zajedno možemo pomoći da hrpa na Ivančinom brdu ne raste prebrzo. Grad Križevci želi da postotak odvajanja bude i veći pa je s Komunalnim poduzećem i KLIK-om započeo projekt “Živi održivo-smanji otpad”. Serija predavanja počela je ovih dana, a namjera im je potaknuti Križevčane da zajedničkim snagama doprinesu smanjenju otpada u našem gradu.

Količine otpada koji proizvodimo, rekla je voditeljica Mijač Dretar, možemo smanjiti već malim promjenama navika: nositi platnene vrećice, sortirati papir, plastiku, limenke, tekstil i biorazgradivi otpad. Plastična boca će se, primjerice, u prirodi razgrađivati 500-tinjak godina i pritom možda završiti u probavnom sustavu neke životinje, a ako je odvojimo od drugog otpada i pravilno odložimo, od nje će se izraditi kabanice, sportski dresovi i bezbroj drugih korisnih stvari. O svemu tome učit će i vrtićanci i učenici križevačkih škola, a za građane će organizirati predavanja i tribine te pokaznu radionicu o kompostiranju.