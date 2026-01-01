Predstave „Kolibrića“ na Youtube kanalu Gradske knjižnice

Na YouTube kanalu Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci mogu se pogledati predstave u izvedbi Dramske družine „Kolibrići“, a ovdje ih donosimo obrnutim kronološkim redom:

1. „Iz velegradskog podneblja“, prema noveli Vjenceslava Novaka

2. „Vuk je ipak samo vuk“ autorice Sanja Seferović -Bosak i „Mačka u galeriji slika“ autorice Nade Zidar-Bogadi

3. „Božićna priča“, prema romanu Charlesa Dickensa

4. „Luna, kako su nastali Mjesec i zvijezde“, prema tekstu Natali Šarić

5. „Babuška, šuška i ludi Pjer“, prema tekstu Hrvoja Kovačevića

6. „Kishonove priče“, prema pričama Ephraima Kishona

7. „Heidi“, prema priči Johanne Spyri