Predstave „Kolibrića“ na Youtube kanalu Gradske knjižnice

Na YouTube kanalu Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci mogu se pogledati predstave u izvedbi Dramske družine „Kolibrići“, a ovdje ih donosimo obrnutim kronološkim redom:
1. „Iz velegradskog podneblja“, prema noveli Vjenceslava Novaka
2. „Vuk je ipak samo vuk“ autorice Sanja Seferović -Bosak i „Mačka u galeriji slika“ autorice Nade Zidar-Bogadi
3. „Božićna priča“, prema romanu Charlesa Dickensa
4. „Luna, kako su nastali Mjesec i zvijezde“, prema tekstu Natali Šarić
5. „Babuška, šuška i ludi Pjer“, prema tekstu Hrvoja Kovačevića
6. „Kishonove priče“, prema pričama Ephraima Kishona
7. „Heidi“, prema priči Johanne Spyri