U četvrtak predstava “Luka Modrić: Moja igra”

Predstava “Luka Modrić: Moja igra” donosi emotivnu, obiteljsku i inspirativnu priču o odrastanju, upornosti, sportu i vrijednostima koje su oblikovale jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Namijenjena djeci, roditeljima i svima koji vole priče o snovima koji se ostvaruju, predstava je u posljednjih nekoliko mjeseci rasprodala dvorane diljem Hrvatske.

Uoči božićnog razdoblja, ova kazališna predstava redateljice Arije Rizvić stiže i u Križevce – idealno vrijeme i mjesto za obiteljski izlazak, blagdanski poklon ili trenutak koji će povezati publiku svih generacija. Predstava će se odigrati u četvrtak, 18. prosinca 2025. u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima s početkom u 19 sati.

Glumci: Matej Đurđević, Gloria Dubelj / Laura Čerina, Denis Bosak. Trajanje predstave je oko 70 minuta, a prikladna je za uzraste od 7 i više godina. Ovo je predstava koju će sva djeca pamtiti – Luka Modrić – priča o upornosti, emociji, obitelji i snovima koji se ostvaruju. Savršeno za blagdane, savršeno za cijelu obitelj.

Ulaznice u pretprodaji po 13 eura dostupne su online putem Entrio.hr i u fizičkom obliku kod Entrio prodajne mreže – u poslovnici MBE u Križevcima.