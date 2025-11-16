[FOTO] Matija Subotičanec istrčao ultramaraton od Našica do Vukovara

U subotu, 15. studenog 2025. godine održan je 8. memorijalni ultramaraton „Vukovar, to smo mi“. U cestovnom ultramaratonu od Našica prema Vukovaru sudjelovalo je 40 trkača, a čitavu dionicu dugu 92 kilometra istrčao je Križevčanin Matija Subotičanec, član Atletskog kluba Križevci, i tako postao treća osoba koja je u potpunosti savladala ovaj ultramaraton od njegovog održavanja.

Dionicu dugu 52 kilometara istrčali su Alen Lukinović i Saša Brumen, također članovi AK Križevci. Ovogodišnji memorijal bio je posvećen Jean-Michelu Nicolieru, Francuzu koji je, kao dragovoljac, život dao braneći Vukovar, a organizatori su Udruga rekreativnog trčanja „NEXE Team“ Našice, Grad Našice i Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Spomenimo da je AK Križevci krajem prošlog mjeseca potpisao i Povelju o prijateljstvu i suradnji s URT „NEXE Team“ Našice, kao simbol dugogodišnje suradnje dvaju klubova i zajedničkog promicanja atletike, rekreativnog trčanja i sportskog duha. Povelju su potpisali predsjednici dvaju klubova Branko Zorko i Tomislav Gall.