Jučer su učenici osmih razreda i učitelji Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci obilježili Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Za njih su o Domovinskom ratu, s posebnim naglaskom na ulogu i doprinos hrvatskih branitelja s područja Koprivničko-križevačke županije te o Bitci za Vukovar, govorili hrvatski branitelji iz Udruge dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice Koprivničko-križevačke županije.

Predavanja su dio projekta “Promicanje vrijednosti i istine o Domovinskom ratu u Koprivničko- križevačkoj županiji”. U sklopu predavanja bili su prezentirani baneri o Križevčanima u Domovinskom ratu kao i radovi učenika Škole s motivima sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Nakon predavanja branitelji iz Udruge DVDR su s učenicima i učiteljima zapalili svijeće i time podržali akciju “I u mom gradu Vukovar svijetli”.