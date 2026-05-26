[FOTO] Osnovci Modeca 4. na državnom natjecanju “Čitanjem do zvijezda”

U petak, 8. svibnja 2026. učenici OŠ Ljudevita Modeca Križevci sudjelovali su na državnom natjecanju Čitanjem do zvijezda u Čakovcu. Ekipa koju su činili Jakov Aleksandar Simunović, Mia Vujčetić i Lana Valjak osvojila je nakon napetog pripetavanja 4. mjesto jer su imali jednak broj bodova kao trećeplasirana ekipa.

Učenici su pisali kviz iz poznavanja tri književna djela i biografije njihovih pisaca (Krotitelj vodenjaka Snježane Babić-Višnjić, Moj brat živi u kompjutoru Branke Primorac te Bal inja u New Yorku Fabrice Colin). Kviz je obuhvatio i pitanja iz opće kulture povezana s pojmovima iz romana.

Za vrijeme čekanja rezultata prisustvovali su susretu s književnicima Kristianom Novakom i Brankom Primorac. Mentorice su učenicima Ana Andrić, Nina Pajek i Martina Valec-Rebić. Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 53 ekipe iz cijele domovine.