Luka Novosel Glavočević viceprvak države iz kemije

Na 35. državnom natjecanju iz kemije, održanom od 20. do 23. travnja 2026. godine u Osnovnoj školi Meterize u Šibeniku, učenik 1. c razreda Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Luka Novosel Glavočević, osvojio je izvrsno 2. mjesto u kategoriji prvih razreda.

Novosel Glavočević je na praktičnim dijelu i pisanoj provjeri ostvario visokih 95.63%. Njegova mentorica je nastavnica Gordana Pintarić-Kovač.

– Od srca čestitamo Luki i njegovoj mentorici na iznimnom uspjehu i želimo im još mnogo ovakvih postignuća, čestitka je objavljena na Facebook stranici križevačke gimnazije.