Luka Novosel Glavočević viceprvak države iz kemije

Hrvoje Belani

Na 35. državnom natjecanju iz kemije, održanom od 20. do 23. travnja 2026. godine u Osnovnoj školi Meterize u Šibeniku, učenik 1. c razreda Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, Luka Novosel Glavočević, osvojio je izvrsno 2. mjesto u kategoriji prvih razreda.

Novosel Glavočević je na praktičnim dijelu i pisanoj provjeri ostvario visokih 95.63%. Njegova mentorica je nastavnica Gordana Pintarić-Kovač.

– Od srca čestitamo Luki i njegovoj mentorici na iznimnom uspjehu i želimo im još mnogo ovakvih postignuća, čestitka je objavljena na Facebook stranici križevačke gimnazije.

Vezano
Društvo

Državno za državnim – Luka Novosel Glavočević nakon matematike pozvan na…

Znanost

Luka Novosel Glavočević sudjelovao na Zimskoj školi kemije u Rijeci

Znanost

Luka Novosel Glavočević predstavlja Hrvatsku na Prirodoslovnoj olimpijadi EU

Kultura

Križevčani neslužbeno najbolja U-25 ekipa na državnom prvenstvu pub-kvizaša

