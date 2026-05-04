Vedrana Podravec 3. u državi u poznavanju francuskog jezika

Na državnom natjecanju iz francuskog jezika, održanog na Krku 28.-30. travnja 2026. učenica Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci Vedrana Podravec osvojila je izvrsno treće mjesto! Podravec je učenica 3. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije, a francuski uči kao drugi strani jezik tek treću godinu.

U tijesnoj borbi s jezičnim gimnazijama, Podravec je osvojila najveći broj bodova u govorenju, a izvrsna je bila i u pisanju te u poznavanju francuske kulture, civilizacije i gramatike. Mentorica joj je profesorica Mateja Hanžić.

– Čestitamo Vedrani i njezinoj mentorici na postignutom rezultatu! Vedranu uskoro čeka i državno natjecanje iz hrvatskog jezika, želimo joj puno uspjeha!, istaknuto je na Facebook stranici križevačke Gimnazije.