Križevčani neslužbeno najbolja U-25 ekipa na državnom prvenstvu pub-kvizaša

Na nedavno održanom 47. međunarodnom sajmu knjiga Interliber upriličeno je 11. Ekipno državno prvenstvo u pub kvizu 2025. u organizaciji Hrvatskog kviz saveza. Ovaj najveći kvizaški spektakl u Hrvatskoj odigrao se na galeriji paviljona 5 Zagrebačkog velesajma, ugostivši 95 ekipa s ukupno 475 natjecatelja, od kojih je polovica došla iz Zagreba, zastupljeni su bili svi krajevi Hrvatske, a gostovali su po jedan tim iz Slovenije te Bosne i Hercegovine.

Kako stoji u izvještaju sa službenih stranica Hrvatskog kviz saveza, ekipa “Crni sljezov kolačić” (Šime Gverić, Mateja Iveta, Karlo Plazina, Krešimir Štimac, Neven Trgovec) novi su prvaci Hrvatske sa 102 boda (73 prije finala), pet više od ekipe “Perlice” (Lukša Benić, Dean Kotiga, Toni Velić, Elio Verbanac, Mladen Vukorepa), a oni su pak imali sedam bodova više od gužve koja se stvorila iza njih. “KviZDe” (Lovro Jurišić, Duško Lakić, Sven Marcelić, Paško Sorić, Roko Sven Surać) i “Djeca izdaje” (Ernad Grubišić, Nikola Lazić, Zoran Majstorović, Ana Pašalić, Perica Živanović) imali su isti broj bodova i u prvom dijelu i u finalu, pa je odlučilo da bronca ide “KviZDama” to što im je najlošije odigrana kategorija dva boda bolja.

U natjecanju koje je trajalo pet sati, tijekom kojih su peteročlani timovi rješavali ukupno 128 pitanja, sudjelovao je i križevački tim “Kinder Mbuemo” u sastavu Bruno Doskočil, Marta Hajduković, Dino Horvat, Denis Lalić i Domagoj Vlahek. Križevčani su osvojili 38 bodova i završili na 72. mjestu, a najviše im je odgovarala kategorija “sport i igre”. Iako u službenim rezultatima stoji da je najbolja U-25 ekipa “Skitnice”, koja je završila na 79. mjestu, Križevčanima je taj službeni naslov izmakao samo zbog činjenice što za svoju ekipu nisu označili podatak da su većina članova, njih četvero od petero, mlađi od 25 godina.