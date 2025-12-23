Grad za novu zgradu škole dosad platio gotovo milijun eura, a predujam nisu tražili

Do početka školske godine 2027./2028. u svim školama u Republici Hrvatskoj trebaju se stvoriti prostorni preduvjeti za jednosmjensku nastavu, a jednosmjenska nastava u svim osnovnim školama jedan je od strateških ciljeva. Zbog toga je u Križevcima isplanirana, odobrena i ugovorena izgradnja zgrade treće osnovne škole. Napomenimo, radi jasnoće, da će pravno gledano treća osnovna škola biti zapravo područni odjel postojeće Osnovne škole Ljudevita Modeca, jer tako je zahtijevalo resorno ministarstvo.

Preciznije, Grad Križevci korisnik je u okviru provedbe projekta „Izgradnja i opremanje područnog odjela osnovne škole u Križevcima“, ukupne vrijednosti 16.967.375,82 eura, od čega je 15.029.221,71 eura bespovratnih sredstava sufinancirano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.-2026. To je projekt koji je pripremila i ugovorila prethodna gradska administracija na čelu s Mariom Rajnom, a najavljen je kao najveći investicijski projekt u školstvo Križevaca u posljednja četiri desetljeća.

Ugovor za izgradnju nove škole potpisan je u svibnju ove godine između Grada Križevaca i križevačke tvrtke Radnik d.d. Projektom je predviđena moderna školska zgrada s 21 učionicom za 588 učenika, spojni hodnik prema postojećoj sportskoj dvorani te cjelovito uređenje vanjskih površina – parkirališta, pješačkih staza, školskog trga, sportskih terena, urbane opreme, vanjske rasvjete i zelenih površina, što će značajno unaprijediti obrazovne uvjete i infrastrukturu grada. Uz to je projektom obuhvaćeno i uklanjanje stare građevine te duboko temeljenje.

S obzirom da je uvođenjem ugovorene tvrtke u rad uspostavljeno gradilište u Potočkoj ulici, prema informacijama koje smo zatražili od aktualne gradske uprave na čelu s Tomislavom Katanovićem, od tada do 15. prosinca Grad je platio račune za tri situacije u ukupnom iznosu od 793.595,57 eura bez PDV-a. Ako odmah uračunamo i PDV, taj ukupan iznos glasi 991.994,46 eura. Dakle, iz križevačkog gradskog proračuna aktualna je vlast platila nešto manje od milijun eura za dosad izvedene radove na projektu izgradnje nove zgrade osnovne škole.

Tu ništa ne bi bilo sporno da je aktualna gradska vlast istovremeno za ovaj projekt osigurala dovoljno sredstava Europske unije u gradskom proračunu za tu namjenu, u obliku ugovorom omogućenog predujma. Naime, prema pravilima NPOO-a, maksimalni predujam koji korisnik može zatražiti je tipično 30%, no ne znači da će mu posredničko tijelo taj iznos u potpunosti i odobriti, već se iznos predujma utvrđuje u odnosu na dinamiku aktivnosti na projektu i korisnikove potrebe u svrhu provedbe ugovorenog projekta.

S obzirom da je Grad do sada izvođaču platio gotovo milijun eura, nedavno je postavljeno pitanje je li Gradu uplaćen predujam za ovaj projekt, koji bi u punom iznosu glasio 4.508.766,51 eura. Portal Prigorski.hr dobio je i 7. prosinca objavio odgovor Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), posredničkog tijela za EU sredstva iz NPOO-a, da Grad Križevci na temelju ugovornih odredbi nije zatražio isplatu predujama za projekt osnovne škole pa mu isti nije niti isplaćen. Stoga je i na Gradskom vijeću postavljeno logično pitanje zašto to nije učinjeno za projekt u tijeku.

Gradonačelnik Katanović je tada, kako je prenio portal ePodravina.hr, ustvrdio da mu oporba i neki mediji prigovaraju što namjenska EU sredstva ne koristi za pokrivanje, kako on i pročelnik za financije Darko Masnec tvrde, postojećeg minusa u gradskom proračunu: „Moram priznati da nisam sklon tome da koristimo predujam od projekata za koji su dobivena namjenska sredstva kako bismo pokrivali minuse koje smo naslijedili. Minus se mora pokriti iz sredstava iz kojih se smije, jer ćemo ga ovako samo pretočiti u iduće razdoblje. To nije nikakav propust, nitko ništa nije propustio niti izgubio, a da novac uzimamo unaprijed za izgradnju škole kako bismo pokrivali neke ugovore koje je netko potpisao na temelju fiktivnih prihoda, to se neće dogoditi, kratko i jasno!“

Ovu bizarnost u pristupu upravljanju financijski najzahtjevnijeg projekta Grada Križevaca prenijeli su i neki nacionalni mediji. Tako je Jutarnji list 10. prosinca u članku pod naslovom „Bizarna presica otkrila da je zaboravio povući milijune eura za grad. Još apsurdnije je što je poslije rekao novinarima“ pokušao otkriti zašto križevački gradonačelnik nije počeo koristiti namjenska sredstva EU, iako radovi na novoj zgradi osnovne škole traju već mjesecima. Budući je Grad do 15. prosinca to propustio napraviti, takav postupak može se interpretirati ili da Grad nesavjesno upravlja javnim sredstvima ili, još gore, da je svjesno generirao manjak u ovogodišnjem proračunu.

Katanović je još ljetos plasirao i uporno uz pomoć svog novog-starog pročelnika Darka Masneca pokušavao dokazati tezu da je Rajnova administracija ostavila gradski proračun u značajnom minusu, iako je sam Katanović potpisao polugodišnji izvještaj za FINU koji je iskazivao proračunski plus. Dodatno, u više je navrata javno komunicirao različite iznose minusa, od prvotnih 5 milijuna eura, zatim nakon rebalansa, kako je naveo, „otkazivanjem pojedinih ugovora i prebacivanjem određenih projekata u buduće razdoblje on je smanjen“ na 2 milijuna eura, da bi na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća taj minus navodno bio svega 200 tisuća eura.

Ne ulazeći u razloge manjka koji su zatekli, samo ako se u odnos stave ta dva iznosa vidi se da je Katanovićev manjak pet puta veći od navodnog Rajnovog konačnog proračunskog manjka. Da se povukao predujam za novu zgradu škole, ili barem dio predujma od milijun eura, tada bi se u ovogodišnjem gradskom proračunu toliki iznos oslobodio za neke druge proračunske potrebe. To bi bilo odgovorno upravljanje ugovorenim sredstvima, kao i čitavim gradskim proračunom, posebno u dijelu namjenskog utroška financijskih sredstava.

Navedimo na kraju da je planirani datum završetka radova na izgradnji i opremanju područnog odjela osnovne škole u Križevcima, prema informacijama iz gradske uprave, 1. rujna 2026. godine. Uz netom potpisani ugovor o nadogradnji Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci te mnoge druge projekte koje je pripremila bivša, a nastavlja realizirati ova gradska administracija, posla je i puno previše pa je pravo vrijeme da se pokaže puna sposobnost vođenja, te tako omiljene mekane vještine iskusnih menadžera koji su došli iz realnog sektora.