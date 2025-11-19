U Gradskoj knjižnici trodnevna vikend-radionica pisanja kratke priče

Prošlu i ovu godinu Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci probranim događanjima obilježava 110. godina od smrti i 180. obljetnicu rođenja hrvatskog filozofa, književnika i književnog kritičara po kojem knjižnica nosi ime. Ovu su jesen odlučili posvetiti književnom stvaralaštvu te, za početak, zainteresirane za pisanje kratke priče pozivaju na prijavu za rad u intenzivnoj “Radionici pisanja kratke priče”, koja će se održati od 21. do 23. studenoga 2025. na Odjelu beletristike u ukupno 13 školskih sati.

Termin u petak je 18:00-20:00 sati, u subotu dva termina u 10:00-13:30 i 17:00-19:30 sati te u nedjelju od 11:00-14:00 sati. Radionica je namijenjena starijima od 15 godina, sudjelovanje je bez kotizacije, no dolazak je obavezan na određani broj sati kako bi se dobila diploma o završenoj radionici. Zbog ograničenog broja mjesta obavezna je prijava online ili e-poštom.

Radionicu organizira Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci u suradnji s Centrom za kreativno pisanje iz Zagreba i njihovih dugogodišnjim voditeljem/mentorom pisanja Miroslavom Mićanovićem. Program obilježavanja godišnjica rođenja i smrti Franje Markovića sufinancira Ministarstvo kulture i medija.