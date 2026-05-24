Obilježena 40. obljetnica posvećenja Molitvenog doma u Križevcima

Kršćanska adventistička crkva svečanim je bogoslužjem jučer u Križevcima obilježila 40. obljetnicu posvećenja Molitvenog doma, a događanju je prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn. Bogoslužje su vodili Kristijan Deduš, starješina Kršćanske adventističke crkve Križevci, i Josip Ivanković, pastor Molitvenog centra Križevci.

Posebni gosti koji su svojim prisustvom i porukama zajedništva uveličali program bili su: dr. Kayle de Waal, tajnik za školstvo u Trans-europskoj diviziji KAC, pastor, teolog, autor i predavač, predsjednik Hrvatske konfederacije Slobodan Bobo Marčeta i predsjednik Hrvatske jadranske unije konferencija Zlatko Musija. Uz goste, prisutni su bili i brojni vjernici, predstavnici Grada Križevaca, predsjednik križevačkog Gradskog vijeća Goran Hrg te prijašnji pastori.

Zamjenik Rajn uputio je čestitke povodom ove važne obljetnice, naglasivši kako Kršćanska adventistička crkva niz godina djeluje kao mjesto vjere, zajedništva i duhovne potpore vjernicima te aktivno sudjeluje u životu lokalne zajednice, s naglaskom na solidarnost, obrazovanje i brigu za bližnje. Poželio im je mnogo uspjeha u daljnjem djelovanju u duhu vjere.

