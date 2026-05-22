[FOTO] Velikih 20 godina rada Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

Redakcija portala (Foto: krizevci.hr) 0

U utorak je u Hrvatskom domu održana svečana priredba povodom 20 godina rada Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju pod geslom “20 godina malih koraka i velikih pobjeda.”

Na početku svima se obratio ravnatelj Centra Dario Sokač istaknuvši da je to dvadeset godina predanog rada, zajedništva, stručnosti, podrške i bezbrojnih trenutaka koji su oblikovali ovu ustanovu u mjesto koje mnogi s ponosom nazivaju drugim domom učenika, roditelja i djelatnika. Gledajući unatrag, može se biti ponosan na put koji je prijeđen; od prvih koraka do današnjeg modernog Centra, raslo se zajedno s potrebama djece i učenika, razvijali su se novi programi, učilo jedni od drugih i stvaralo okruženje u kojem svako dijete ima priliku ostvariti svoj potencijal.

Povodom ove velike obljetnice pripremljene su posebne Novine Centra u kojima je prikazan dio onoga što se radilo tijekom posljednjih godina. U njima su zabilježeni projekti, aktivnosti, uspjesi, izleti, radionice, natjecanja, suradnje i brojni događaji koji su obilježili život Centra.

Prisutnima se obratila bivša ravnateljica COOR-a Marija Prodan rekavši da je uzbuđena zbog obilježavanja dvadesete obljetnice te podsjeća na put i postignuća Centra. Nakon odlaska u mirovinu s radošću prati rad ustanove, veseli je širenje programa i vidljiv napredak. Smatra da je riječ o jednoj od rijetkih županija u Republici Hrvatskoj koja pruža sveobuhvatnu i stručnu potporu djeci, učenicima i odraslima s teškoćama u razvoju te da su ovi centri snažno uključeni u lokalnu zajednicu.

U ime grada Križevaca obratio se pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam  Sandro Novosel koji je prenio čestitke gradonačelnika Tomislava Katanovića istaknuvši  da Centar nije samo ustanova za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, nego i utočište podrške i zajedništva u našoj sredini,  poručivši da će uvijek biti u središtu njihove pažnje.

Pročelnik je rekao kako je  uvjeren da će Centar svoj 21. rođendan dočekati u proširenoj zgradi. Želi, da i u desetljećima pred nama, pa i u novom stoljeću, Centar nastavi rasti, bilježiti sve veće uspjehe te donositi zadovoljstvo roditeljima, učenicima i cijeloj stručnoj zajednici. Na koncu svima upućuje iskrenu i srdačnu zahvalu na predanom radu.

Na kraju se obratila i pročelnica za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Koprivničko-križevačke županije gđa Marijana Lokotar koja je uputila čestitke za 20 godina te istaknula da trud svih zaposlenika Centra nadilazi granice profesije te postaje istinski životni poziv.

Vezano
Društvo

Povodom 33. obljetnice Koprivničko-križevačke županije pripremljen bogat program…

Vijesti

AMK Križevci svečano obilježio 75. obljetnicu postojanja i uspješnog djelovanja

Sport

Biografija Branka Zorka – na 34. obljetnicu prve međunarodne sportske medalje…

Društvo

Potpisan ugovor o dogradnji i rekonstrukciji COOR-a Križevci

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno