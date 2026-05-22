[FOTO] Velikih 20 godina rada Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

U utorak je u Hrvatskom domu održana svečana priredba povodom 20 godina rada Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju pod geslom “20 godina malih koraka i velikih pobjeda.”

Na početku svima se obratio ravnatelj Centra Dario Sokač istaknuvši da je to dvadeset godina predanog rada, zajedništva, stručnosti, podrške i bezbrojnih trenutaka koji su oblikovali ovu ustanovu u mjesto koje mnogi s ponosom nazivaju drugim domom učenika, roditelja i djelatnika. Gledajući unatrag, može se biti ponosan na put koji je prijeđen; od prvih koraka do današnjeg modernog Centra, raslo se zajedno s potrebama djece i učenika, razvijali su se novi programi, učilo jedni od drugih i stvaralo okruženje u kojem svako dijete ima priliku ostvariti svoj potencijal.

Povodom ove velike obljetnice pripremljene su posebne Novine Centra u kojima je prikazan dio onoga što se radilo tijekom posljednjih godina. U njima su zabilježeni projekti, aktivnosti, uspjesi, izleti, radionice, natjecanja, suradnje i brojni događaji koji su obilježili život Centra.

Prisutnima se obratila bivša ravnateljica COOR-a Marija Prodan rekavši da je uzbuđena zbog obilježavanja dvadesete obljetnice te podsjeća na put i postignuća Centra. Nakon odlaska u mirovinu s radošću prati rad ustanove, veseli je širenje programa i vidljiv napredak. Smatra da je riječ o jednoj od rijetkih županija u Republici Hrvatskoj koja pruža sveobuhvatnu i stručnu potporu djeci, učenicima i odraslima s teškoćama u razvoju te da su ovi centri snažno uključeni u lokalnu zajednicu.

U ime grada Križevaca obratio se pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel koji je prenio čestitke gradonačelnika Tomislava Katanovića istaknuvši da Centar nije samo ustanova za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, nego i utočište podrške i zajedništva u našoj sredini, poručivši da će uvijek biti u središtu njihove pažnje.

Pročelnik je rekao kako je uvjeren da će Centar svoj 21. rođendan dočekati u proširenoj zgradi. Želi, da i u desetljećima pred nama, pa i u novom stoljeću, Centar nastavi rasti, bilježiti sve veće uspjehe te donositi zadovoljstvo roditeljima, učenicima i cijeloj stručnoj zajednici. Na koncu svima upućuje iskrenu i srdačnu zahvalu na predanom radu.

Na kraju se obratila i pročelnica za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Koprivničko-križevačke županije gđa Marijana Lokotar koja je uputila čestitke za 20 godina te istaknula da trud svih zaposlenika Centra nadilazi granice profesije te postaje istinski životni poziv.