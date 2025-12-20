Potpisan ugovor o dogradnji i rekonstrukciji COOR-a Križevci

Uoči sastanka sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina, predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u utorak, 26. prosinca u Dubrovniku uručili su 62 ugovora za Poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, vrijedna 320 milijuna eura, od kojih je čak 225 milijuna bespovratnih sredstava financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.–2026.

Među njima je i ugovor o dogradnji i rekonstrukciji Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju (COOR) Križevci, koji je potpisao križevački gradonačelnik Tomislav Katanović. Ugovor su gradonačelniku uručili premijer Plenković i ministar Fuchs. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.512.179,35 eura, od čega je 1.000.981,73 eura prihvatljivih troškova u cijelosti sufinancirano iz NPOO-a.

Rekonstrukcija i dogradnja Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci predstavlja važan iskorak u stvaranju kvalitetnijih i suvremenijih uvjeta za rad učenika i nastavnika. Cilj projekta je omogućiti prelazak na jednosmjensku nastavu, čime se stvaraju preduvjeti za kvalitetno, dostupno i uključivo obrazovanje. Vrijedi spomenuti da je za ovu investiciju glavni projekt izrađen, suglasnost nadležnog ministarstva dobivena i prijava za financiranje podnesena u vrijeme prethodne gradske administracije na čelu s gradonačelnikom Mariom Rajnom.

Projektom se predviđa rekonstrukcija i dogradnja nove 4 učionice s pratećim sadržajem i senzorne sobe te vanjskog dijela kako bi nakon provedene rekonstrukcije započelo održavanje nastave u jednoj smjeni. Dodatne učionice su prijeko potrebne za provođenje rehabilitacijskih programa, ali i radi upisa dodatnog broja djece s našeg područja i drugih upisnih područja.