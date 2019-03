Na početnoj konferenciji predstavljen projekt (O)drži korak: Obrazovanjem romske djece i mladih do održivog razvoja zajednice

U prostorima Županijske uprave u ponedjeljak, 25. ožujka održana je početna konferencija projekta (O)drži korak: Obrazovanjem romske djece i mladih do održivog razvoja zajednice, čiji je nositelj Udruga Roma korak po korak. Partneri u projektu su Županija, Osnovna škola „Fran Koncelak“ Drnje, Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“, Knjižnica te čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica te Koprivničko-križevačka županija.

„Čestitam Udruzi „Korak po korak“ na još jednom projektu, važnost projekta je velika jer imamo puno romske djece u našim osnovnim školama koja nemaju jednake početne pozicije kao i ostala djeca, a brojne ih prepreke onemogućavaju da se uključe u obrazovni proces. Cilj projekta je izjednačiti te mogućnosti i omogućiti romskoj djeci da mogu što kvalitetnije pratiti nastavu, a posebna je vrijednost što će biti uključeni i roditelji i nastavnici.“, naglasio je zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Predsjednik Udruge Franjo Horvat u svom je obraćanju zahvalio Turskoj agenciji za suradnju i koordinaciju TIKA na donaciji kombi vozila za prijevoz romske djece s teškoćama u razvoju te je dodao: „U proceduri nam je još jedan projekt u suradnji s TIKA-om, a želio bih zahvaliti svim partnerima u ovom projektu bez kojih ga ne bi bilo moguće realizirati. Problemi romske populacije su veliki, idemo korak po korak prema rješavanju, a u sklopu ovog projekta možemo djelovati na važnom području za razvoj romske zajednice, a to je obrazovanje. Djelovat ćemo i na roditelje koji trebaju biti kvalitetna podrška obrazovanju djece, a projektne aktivnosti će unaprijediti integraciju romske djece među vršnjacima. Najveći je to projekt Udruge dosad, ali to je tek početak.“

U ime projektnih partnera obratila se ravnateljica OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Gordana Gazdić Buhanec te kazala: „Ovo je projekt koji će ojačati cijelu zajednicu, obzirom na broj učenika Roma na našem području. Niz godina imamo razne aktivnosti kako bismo pomogli integraciju djece, radionice, romske pomagače i program edukacije djece kojima hrvatski nije materinji jezik. Ovaj projekt je velik za sve nas jer ima sve ključne komponente koje su nam važne. Ovo su široko otvorena vrata održivom razvoju i lakšem uključivanju romske djece u obrazovni sustav i svi ćemo puno naučiti.“

Projektne aktivnosti predstavio je voditelj projekta Shahidul Islam koji je naglasio kako je projekt odobren putem Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava koji se raspisuje u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije“. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Ukupna vrijednost projekta je 491.470,66 kuna, a iznos bespovratnih sredstava je 442.323,59 kuna. Cilj projekta je promicati uključivo i pravedno društvo koje poštuje kulturnu raznolikost Roma i stvara jednake mogućnosti za njihovu integraciju u društvo, a specifični cilj projekta je doprinijeti boljim mogućnostima djece i mladih Roma da se kvalitetno obrazuju i integriraju u društvo u Koprivničko-križevačkoj županiji, a sve u cilju održivog razvoja našeg društva općenito. Trajanje projekta je 12 mjeseci, a među aktivnosti istaknuti su: „Živjeti različitosti – obrazovanje za društvenu pravdu“, „Odgoj za različitosti i poučavanje djece kojoj hrvatski nije prvi jezik“, „Partnerstvo s obiteljima“, „Poticajno roditeljstvo“ i „Uskoči u vlak za bolji svijet“.

Prezentaciju o projektu možete vidjeti OVDJE.

Početnoj konferenciji, uz nositelje projekta i projektne partnere, prisustvovali su i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Melita Samoborec, predstavnici Turske agencije za suradnju i koordinaciju TIKA, predstavnici romske zajednice iz naše i drugih županija te brojnih ustanova, udruga i jedinica lokalne samouprave.