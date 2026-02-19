Katanović izabran u uže predsjedništvo Udruge gradova

Na sjednici Predsjedništva Udruge gradova Republike Hrvatske održanoj u utorak u hotelu Antunović u Zagrebu, križevački gradonačelnik Tomislav Katanović izabran za člana užeg predsjedništva te udruge, uz Mariju Šarić (Pleternica), Šimu Erlića (Zadar) i Damira Mandića (Karlovac).

“Izbor gradonačelnika Katanovića u uži krug vodstva Udruge gradova omogućit će još snažnije zastupanje interesa Grada Križevaca i svih hrvatskih gradova te nastavak suradnje i razmjene iskustava s kolegama iz cijele Hrvatske,” poručuju iz križevačke gradske uprave.

Udruga gradova je nacionalna, nestranačka i nepristrana zajednica gradova osnovana 2002. godine s ciljem poticanja suradnje jedinica lokalne samouprave i promicanja zajedničkih interesa gradova u Republici Hrvatskoj. U različitim organizacijskim oblicima djeluje još od 1971. godine.

Predsjednik udruge je Željko Turk (Zaprešić), potpredsjednici Neven Bosilj (Varaždin) i Emil Nimčević (Rovinj), a predsjednik Nadzornog odbora Dubravko Bilić (Ludbreg).