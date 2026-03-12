[FOTO] Državni prvaci u streličarstvu – Igor Krušić u tradicionalnom luku, Vladimir Razum u dugom luku

Prošli je vikend u riječkoj dvorani “Luciano Sušanj” održano državno prvenstvo u streličarstvu, u organizaciji Hrvatskog streličarskog saveza i Streličarskog kluba Rijeka, na kojem je nastupilo 240 natjecatelja, među kojima i ekipa “Križevačkih streličara” Vladimir Razum, Vedran Bartol te Igor Krušić.

U kategoriji “tradicionalni luk”, nakon kvalifikacija i raspucavanja na ispadanje, 1. mjesto i naslov državnog prvaka osvojio je Igor Krušić, dok je Vladimir Razum osvojio 6. mjesto te Vedran Bartol 10. mjesto. S ukupnim brojem bodova Križevački streličari u istoj su kategoriji osvojili i naslov ekipnih državnih prvaka.

U kategoriji “dugi luk” (longbow), nakon kvalifikacija i raspucavanja na ispadanje, u finalu za prvaka države susreli su se Križevčani Vladimir Razum i Igor Krušić, gdje je Razum bio bolji i osvojio 1. mjesto. Uz 2. mjesto Igora Krušića 5. je mjesto osvojio Vedran Bartol. I u ovoj su kategoriji Križevački streličari osvojili naslov ekipnih državnih prvaka.