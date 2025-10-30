Križevački streličari izvrsni na turniru u Podsusedu

U nedjelju se Sportskoj dvorani Sutinska vrela u zagrebačkoj četvrti Podsused održao Međunarodni streličarski turnir i 70. obljetnica Prvog streličarskog kluba (PSK) Zagreb 1955, na kojem je sudjelovalo trideset klubova iz Hrvatske i Slovenije. Na turniru su sudjelovali i članovi Križevačkih streličara, koji su osvojili tri zlatne i jednu srebrnu medalju.

U kategoriji Longbow za žene 1. mjesto osvojila je Ljudmila Zorko, kao i Branko Đumija u kategoriji Longbow za veterane. U kategoriji Longbow za seniore 1. mjesto osvojio je Igor Krušić, a 2. mjesto Vladimir Razum. Sudjelovao je još Vedran Bartol.

Križevački streličari je sportsko-kulturna udruga osnovana početkom 2024. godine s ciljem okupljanja građana radi promicanja streličarstva, te prenošenja znanja, vještina i tradicionalnih vrijednosti na mlade naraštaje. Među djelatnostima udruge su prikaz vještine gađanja tradicionalnim lukom i strijelom te sudjelovanje na sportskim streličarskim natjecanjima.