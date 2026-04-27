[FOTO] Protekla dva ključna tjedna za Križevačke streličare

Od održavanja redovne godišnje skupštine kluba 12. travnja 2026. godine pa sve do vikenda za Dan Grada Križevaca, Križevački streličari imali su dva tjedna puna aktivnosti i sudjelovanja na natjecanjima s postignutim odličnim, čak vrhunskim rezultatima.

U slovenskoj Vrhniki u nedjelju, 19. travnja održan je međunarodni streličarski turnir u organizaciji ŠD VLR Vilijem, gdje je Križevačke streličare zastupao jedan natjecatelj, Igor Krušić, osvojivši u kategoriji Longbow seniori 1. mjesto s ispucanih 388 krugova. Time je ispunio prvu normu za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD – Yankton 2026 World Archery 3D Championships 2026, koje će se održati od 28. rujna do 3. listopada.

U subotu, 25. travnja održana su istodobno čak dva turnira pa je jedna ekipa otišla u Bjelovar, a druga u Đurđevac. U bjelovarskoj šumi Sjevernjaci održano je WA 3D prvenstvo i hrvatski kup u organizaciji Streličarskog kluba Bjelovar, gdje je od Križevčana nastupao Igor Krušić te osvojio zlatnu medalju i ispucao drugu normu za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD s čak 398 krugova.

U Đurđevcu je održan Srednjovjekovni streličarski turnir u Organizaciji Udruge Sveti Juraj iz Đurđevca gdje su nastupili Vladimir Razum, Ljudmila Zorko i Ivan Gadanec te su kao ekipa osvojili 2. mjesto, dok je Razum pojedinačno osvojio 3. mjesto, a Zorko 1. mjesto u ženskoj kategoriji. Na đurđevačkom turniru se održao i memorijalni turnir “Franjo Golubić” gdje je Razum bio najprecizniji i kao glavnu nagradu osvojio streličarsku tortu.