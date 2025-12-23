Križevački streličari odlični na međunarodnom božićnom turniru u Varaždinu

U subotu, 21. prosinca 2025. u dvorani TTS Sport centra u Varaždinu se u organizaciji Streličarskog kluba “Cekin”, jednog od najstarijih streličarskih klubova na ovim prostorima, održao tradicionalni, 32. međunarodni božićni turnir u streličarstvu. Na posljednjem ovogodišnjem turniru u ovom sportu u Hrvatskoj sudjelovali su i Križevački streličari te ostvarili odlične rezultate.

U kategoriji “Longbow seniorke” 2. mjesto osvojila je Ljudmila Zorko. U kategoriji “Longbow seniori” 1. mjesto je osvojio Igor Krušić, a 3. mjesto Vedran Bartol. U kategoriji “Longbow veterani” 1. mjesto je osvojio Vladimir Razum, 5. mjesto Mladen Vuković te 10. mjesto Damir Zorko.