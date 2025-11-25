Križevački streličari oborili timski državni rekord, Igor Krušić pojedinačni rekorder

U nedjelju, 23. studenog 2025. u dvorani Arena u Varaždinu u organizaciji Varaždinskog streličarskog kluba održan je međunarodni turnir “Varaždin Open”, jedan od najtežih cjelodnevnih natjecanja u kategorijama 2x25m i 2x18m.

Među ukupno 117 sudionika iz Hrvatske, Slovenije i Hrvatske, s pet natjecatelja u kategoriji “Longbow” sudjelovali su i Križevački streličari te postigli sljedeće rezultate: 1. mjesto Igor Krušić; 2. mjesto Vladimir Razum; 3. mjesto Branko Đumija; 5. mjesto Mladen Vuković; 6. mjesto Vedran Bartol.

Križevački streličari na ovom su natjecanju oborili timski državni rekord, a Igor Krušić je oborio i pojedinačni državni rekord na 25m i ukupni 25m+18m.