Melita Brunović-Čondić prvakinja Hrvatske u nordijskom hodanju

Jučer je u sklopu 9. varaždinskog festivala nordijskog hodanja i pješačenja u Varaždinu održano 8. hrvatsko natjecanje u nordijskom hodanju, posljednji niz utrka koje se boduju za Prvenstvo Hrvatske za 2025.

U najzahtjevnijoj utrci dana, čija je 10-kilometarska ruta išla širom gradskom jezgrom do Drave, članica Atletskog kluba Križevci Melita Brunović-Čondić potvrdila je premoć i zaokružila sezonu u kojoj je pobijedila u sve četiri utrke na 10 km te u dvije utrke na 5 km.

Drugo mjesto zauzela je Alicja Zdrzalek, rodom Poljakinja, iz Kluba nordijskog hodanja Spalatum iz Splita, dok je trećeplasirana bila Danijela Rutić Štorga iz Društva sportske rekreacije Strmec iz Strmeca Remetinečkog kod Novog Marofa.

Spomenimo da je prije mjesec dana u Grazu, pred tisućama gledatelja, najbolja hrvatska nordijka pobijedila u međunarodnoj utrci na 5 km rezultatom 31:54. Ove je godine već osvojila titule europske i svjetske prvakinje u nordijskom hodanju. Njezin je trener umirovljeni ekonomist i nekadašnji dugoprugaš Pero Budija.