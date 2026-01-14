[FOTO] Održana edukacija za nastavnike “Seljanca” u sklopu projekta CARING 2.0

U ožujku 2025. godine započeo je dvogodišnji projekt „CARING 2.0 – Multidisciplinarni pristup prevenciji i odgovoru na nasilje u školskom okruženju” koji se provodi na području šest država jugoistočne Europe, a jedan od hrvatskih partnera je Srednja škola “Ivan Seljanec” Križevci. Projekt se nastavlja na uspješnu provedbu prethodnog projekta CARING (2023.-2025.) u kojem je škola također sudjelovala.

Za vrijeme zimskih praznika provela se dvodnevna edukacija za 15 članova nastavnog osoblja. Školske facilitatorice, vjeroučiteljica Ankica Filić i knjižničarka Maja Baksa, educirale su kolege na temu sprječavanja nasilja u školama i razvoja sigurnog, podržavajućeg školskog okruženja. Svi sudionici pokazali su veliku spremnost i volju za sudjelovanjem, a njihovi zajednički napori nastavljaju se dok se spremaju za provedbu sljedeće etape projekta.