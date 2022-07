Matoić nakon preuzimanja Radnika poručuje: “Imamo mladu ekipu, ali možemo konkurirati vrhu tablice”

Iako je početak nove sezone još uvijek relativno daleko, u redovima KK Radnik aktivno rade na slaganju momčadi za novu sezonu. Nakon što smo jučer objavili kako je Tomislav Matoić postao novi trener seniorske momčadi košarkaša Radnika, kontaktirali smo Matoića koji nam je prenio prve impresije.

“Velika čast za mene, ali isto tako i velika odgovornost. S nestrpljenjem očekujem okupljanje ekipe i da se krenemo spremati za iduću sezonu”, uvodno nam je rekao popularni Toc koji se u prošloj sezoni istaknuo odličnim vođenjem predkadeta do 15 godina te dječaka do 13 godina. S obzirom na to da će momčad Radnika u narednoj sezoni biti izuzetno mlada, angažman Matoića nametnuo se kao logično rješenje, naročito jer je zbog ozljede koljena bio primoran okončati igračku karijeru.

O očekivanjima u nadolazećoj sezoni, novi alfa i omega na klupi Radnika rekao je:

“Imamo mladu ekipu, ali usprkos tome smatram da možemo konkurirati samom vrhu tablice. Ovom prigodom se zahvaljujem upravi kluba na prilici, nadam se da ću ispuniti njihova očekivanja i da će ekipa pod mojim vodstvom ostvariti maksimalni potencijal.“

Za kraj dodajmo kako uprava Radnika na čelu s Tomislavom Maslićem i dominikom Nervom aktivno radi na dovođenju novih pojačanja, a neka od njih predstavit će već u idućim danima.