Večernji spektakl na gimnazijskom igralištu: Kazalište Trešnja izvodi predstavu o Draženu Petroviću

Košarkaško-kulturni spektakl sutra je na rasporedu u Križevcima. Na gimnazijskom igralištu održava se 12. Crosscity Buckets, koji će publici ponuditi nikad bogatiji i raznovrsniji popratni program, uz sjajnu košarku.

Košarkaški turniri bit će u obje konkurencije u uzrastima do 13, 15 i 17 godina, revijalne utakmice za kategorije do 9 i 11 godina, kao i seniorski turnir za ekipe do 23 godine, uz sudjelovanje najboljih križevačkih i hrvatskih postava, kao i dolazak reprezentacie Mađarske do 23 godine, Srbije, Partizana iz Beograda i Maribora.

Što se popratnog programa tiče, održat će se čak tri radionice u izvedbi Komunalnog poduzeća Križevci i Spartans Gyma, kao i radionica crtanja grafita. Gostujući spiker bit će Kandžija, atmosferu će dizati DJ Soul i Mleeksah, koji je osvojio Red Bull Clash i izdao prvi album. Na turniru će promovirati album, ali i uključiti publiku koja će moći direktno sudjelovati u freestyleu i hip-hop umjetnosti. No, najveći spektakl bit će predstava Dražen u izvedbi zagrebačkog kazališta Trešnja i to od 21:30 na košarkaškom terenu gimnazijskog igrališta.

Kazalište Trešnja jedno je od najboljih i najpoznatijih profesionalnih kazališta za djecu u Hrvatskoj. Već više od pola stoljeća zgrada s prepoznatljivim šarenim mozaikom neizostavno je mjesto na kulturnoj karti grada Zagreba, a sada dovodimo tu cijelu kazališnu produkciju u naš grad!

Predstava Dražen namijenjena je djeci i mladima, a kroz priču o Draženu Petroviću motivira publiku na promišljanje o važnosti upornosti, ustrajnosti i neprestanom stremljenju ka napretku kao fundamentalnom pokretaču na svim poljima ljudskog djelovanja. Upravo upornost i velik rad ključan je kriterij uspjeha u bilo kojem polju, bilo da se radi o glazbi, prirodnim znanostima, sportu ili nečem trećem. Kolateralno, predstava se bavi popularizacijom košarke i sporta općenito, prenoseći preko sporta temeljne ljudske vrijednosti pomaganja i zaštite slabijih, ljubavi, poštenja, zajedništva i prihvaćanja različitosti.

Preedstava je dobila nagrade hrvatskog glumišta u 2023. godini: