[FOTO] Crosscity Buckets potvrdio se kao najbolja sportsko-urbana priča u Križevcima

Prije nešto više od dva tjedna održan je 12. po redu Crosscity Buckets, turnir u uličnoj košarci koji se igra po FIBA 3×3 pravilima. Radi se o najbrže rastućem sportu na svijetu uz padel, odnosno prvom u konkurenciji olimpijskih sportova. Naime, 3×3 košarka je od Igara u Tokiju uvrštena na popis momčadskih olimpijskih sportova, a popularnost ovog sporta raste i u Hrvatskoj. Naravno, raste i u Križevcima, posebno otkad je grad podno Kalnika zahvaljujući naporima čelnika KK Radnik i vodstva udruge Ulica, To Smo Mi, a uz financijsku potporu Koprivničko-križevačke županije, prošle godine postao bogatiji za profesionalnu 3×3 podlogu na, sada već pomalo i kultnom – gimnazijskom igralištu.

Podsjetimo, u sklopu radova montirane su fleksibilne polipropilenske podne ploče na kojima su iscrtane nove linije za košarkaško igralište, dok su prethodno montirane nove konstrukcije i table s obručima. Sve ovo omogućilo je da se Crosscity Buckets prvi puta paralelno održava na dva koša i u profesionalnim uvjetima, koji osim podloge obuhvaćaju i sudačke tandeme, semafor, led ekran i zapisnički stol.

Košarkaški program počeo je već u 9:30 ujutro, sve do 18 sati haklalo se na dva terena, a publika je već od prijepodnevnih sati u velikom broju pohodila turnir. Broj posjetitelja rastao je kroz dan, a napose nakon što su od 18 sati krenule brojne radionice. Edukativna komponenta uvijek je bila sastavni dio Crosscity Bucketsa, a organizatori su ovaj puta pripremili čak tri radionice, najviše dosad.

Prva održana u suradnji s Komunalnim poduzećem Križevci, gdje se na interaktivan način djecu i mlade učilo pravilnoj reciklaži. Nakon što su to savladali, mogli su uz podršku Spartans Gym Križevci upiti neke od savjeta i trikova za zdraviji život i rekreaciju, dok je posljednju radionicu pod nazivom “Graffiti su umjetnost, a ne vandalizam” održao Krešimir Golubić, a.k.a Leon GSK koji ima preko 30 godina iskustva u svijetu crtanja grafita. Uz njega, talentirani umjetnik Jure Ereš/Ginger Art predstavio je svoje radove, od kojih je vrlo upečatljiv bio portret Dražena Petrovića, u skladu s jednim od dva murala oslikana prethodnih godina kao dio turnira.

Već iz prethodnih redova jasnija je teza iz naslova. Malo koji sportski događaj, ne samo u Križevcima, već i široj okolici, nudi s jedne strane sportski dio koji okuplja profesionalce u olimpijskom sportu, dok s druge nudi priliku svim generacijama za zabavu, neformalno učenje kroz radionice, ali i kulturnu komponentu cijelog eventa. Tu prije svega mislimo na DJ Soula, sada već standardnog DJ-a na Crosscity Bucketsu i jednog od najcjenjenijih selektora na urbanoj sceni u regiji. Uz njega, nastupio je i Mleeksah, koji je osvojio Red Bull Clash i izdao prvi album. Na turniru je promovirao album, ali i u svoj freestyle performans uključio publiku koja je na taj način direktno sudjelovala u hip-hop umjetnosti.

Dodatan začin turniru bio je i gost spiker – popularni reper Kandžija, koji je kroz poslijepodnevni i večernji dio turnira bio odlična nadopuna standardnom dijelu voditeljskog tandema. Sjajne nastupe odradile su i plesačice iz Plesnog studija Mali i veliki, čime je urbano-edukativno&kulturni dio turnira bio pokriven na izuzetno visokoj razini. Plan organizatora bio ga je dodatno obogatiti večernjom izvedbom predstave Dražen na gimnazijskom igralištu, no oko 700 gledatelja ostalo je, nenadanom odlukom predstavnika Kazališta Trešnja, uskraćeno za ovaj spektakl.

Rasplet priče s kazališnom karavanom iz Zagreba još uvijek se čeka, no i bez toga, turnir je privukao nikad veći broj natjecatelja u sedam kategorija u obje konkurencije. Igrali su se muški i ženski turniri u kategorijama do 13, 15 i 17 godina, kao i seniorski turnir do 23 godine. Na turniru su sudjelovale ekipe iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Mađarske i Poljske, čime je turnir dobio status međunarodnog. Na koncu, u elitnom dijelu turnira – seniorskom – pobjedu je odnijela momčad Pharma Classic iz Zagreba, slavljem u finalu protiv Vekol 3×3 iz Srbije. Spomenimo i da su dečki iz Pharme Classic dva tjedna prije turnira odradili sparing na gimnazijskom igralištu s dvije ekipe domaćeg KK Radnik, što im je očito bila dobra priprema za Crosscity Buckets, na kojem su pokazali zavidnu igru od kroz svih pet odigranih utakmica.

Finalnom utakmicom seniora i after partyjem uz DJ Soula, spuštena je zavjesa na 12. Crosscity Buckets, a organizatori iz udruge Ulica, To Smo Mi i KK Radnik Križevci već su najavili i 13. izdanje turnira. Naravno, i 2025. godine turnir nastavlja sportsko-urbanu priču pod sloganom “Sport, muzika, kultura“, sa snažnim naglaskom na turnirima mlađih kategorija i cjelodnevnoj zabavi za sve generacije.

Poredak tri najbolje ekipe na svakom turniru:

M13: 1. Podsused Crew, 2. 3×3 Radnik Križevci, 3. KK Borik Bjelovar

M15: 1. Lions Cedevita, 2. 3×3 Radnik Križevci, 3. Zagreb 3×3

M17: 1. 3×3 Zagreb, 2. Corteva 3×3, 3. 3×3 Radnik Križevci

Z13: 1. Trešnjevka, 2. MUKS Piaseczno, 3. Mladost Ivanovec

Z15: 1. 3×3 Radnik Križevci, 2. Trešnjevka, 3. KK Bjelovar

Z17: 1. Virovke, 2. 3×3 Radnik Križevci, 3. 3×3 Radnik Križevci II

U23 elite: 1. Pharma Classic, 2. Vekol 3×3, 3. Čuka Oliva