Križevački nordijski hodači osvojili 6 medalja u Finskoj – Ivan Drožđan dvostruki europski prvak

Članovi Škole trčanja i nordijskog hodanja AK Križevci opet su ostvarili sjajne rezultate na velikom natjecanju u Lahtiju u Finskoj, gdje se od 12. do 14. rujna održavalo Europsko prvenstvo u nordijskom hodanju. Na istom mjestu Križevčanke su lani, također kao članice hrvatske reprezentacije, osvojile medalje na svjetskoj razini.

Uz Melitu Brunović-Čondić i Tamaru Pap koje su prošle godine osvojile medalje u Finskoj, križevački klub je ovaj put imao predstavnika i u muškoj konkurenciji – Ivana Drožđana koji je odmah osvojio i medalje. Natjecao se u tri discipline i u svima je bio na postolju!

Već prvi dan je u utrci na 5 kilometara među 130 trkača bio ukupno deseti, u seniorskoj konkurenciji osvojio je zlato, bio je najbrži od članova hrvatske reprezentacije i postao europski prvak. Prvo mjesto je ponovio i drugi dan natjecanja, u utrci na 10 kilometara pa križevački klub ima europskog prvaka u obje kategorije.

“Staza na 5 km je bila teška, puno strmih uspona i nije bilo puno mjesta za pogreške ili kalkuliranje. Bio sam presretan rezultatom i brzinom, iznenadio sam sam sebe“, iskreno kaže Drožđan. No vremena za odmor nije bilo puno jer je druga utrka, dulja i zahtjevnija, startala samo 12 sati nakon što je završila ona na 5km. Staza je, kaže nam, bila dva puta teža jer su se hodala dva kruga, ali uspio je ponoviti uspjeh – prvo mjesto u muškoj seniorskoj konkurenciji.

U utrci na 10 kilometara natjecale su se i Melita i Tamara i obje su se popele na postolje. Melita je osvojila zlato u kategoriji žena do 45 godina, a Tamara srebro u kategoriji W50. Svi troje sudjelovali su još u mješovitim štafetama 4×5 km, a ona u kojoj su hodali Ivan i Melita osvojila je treće mjesto. “Tu se osjetio manjak treninga, noge su bile teške, ramena su me boljela, ali naravno da sam nastupio i dao sve od sebe. Svi smo dali sve od sebe i to je bilo dovoljno da naša štafeta osvoji broncu“, priča nam Ivan iz daleke Finske, gdje on i Tamara ostaju još nekoliko dana po završetku natjecanja.

Tamarina štafeta plasirala se na šesto mjesto, Ivan kaže da su se junački borili i trudili do samog cilja. Ukupno, za križevački klub su ovo sjajni rezultati, Hrvatska je četvrta po broju medalja na ovome natjecanju, odmah iza “velesila” nordijskog hodanja Finske, Poljske i Latvije, a od 21 osvojene medalje čak šest ih stiže u Križevce! Svi troje su članovi AK Križevci gdje nordijske hodače vodi Snježana Mergon, dok Melitu trenira Pero Budija.

“Što reci o nordijskom hodanju. Dok se kod nas time bavi mali broj stanovništva, u Poljskoj, Finskoj, Latviji i Estoniji je to jedna od najčešćih aktivnosti. Hodaju mladi, stariji, bivši sportaši te djeca u školi.

Da budem iskren, i ja sam podcijenio taj sport misleći da je lagan, a zapravo me iznenadio koliko je teško i izazovno. Ni u jednom trenutku nije bilo lagano“, rekao nam je europski prvak Ivan Drožđan, uz posebne zahvale svom klubu i trenerici Snježani na stalnoj podršci.



