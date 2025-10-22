Održan prijem za sudionike Svjetskog prvenstva u obaranju ruke

Prošli je tjedan u križevačkoj gradskoj upravi održan prijem za Rudija Antolića te Dražena i Mihaelu Kögl te Blaženku Trobić Kögl koji su sudjelovali na Svjetskom prvenstvu u obaranju i para obaranju ruku u Bugarskoj. Na najvećoj sportskoj smotri u ovom sportu nastupilo je 1500 natjecatelja, a boje Hrvatske među jakom konkurencijom branilo je 25 obarača, od kojih čak šestero Križevčana. Prvi su nastupali parasportaši, a hrvatski predstavnici osvojili su ukupno devet medalja.

Među osvajačima odličja tako su se našli Luka Drokan u kategoriji stojećih (70 kg) osvojio je naslove svjetskog prvaka na lijevu ruku obranivši tako svjetsku titulu sa SP-a održanog u Moldaviji prošle godine, dok je na desnoj ruci osvojio srebro, no zbog privatnih obaveza nije bio u mogućnosti prisustvovati prijemu. Uz Luku, odlične rezultate postigao je i Rudi Antolić osvojivši dvije bronce na lijevu i na desnu ruku.

Odlične rezultate postigli su i ostali predstavnici Hrvatske u obaranju ruke, križevčanka Mihaela Kögl je osvojila 5. mjesto u kategoriji do 70 kilograma, dok je Dražen Kögl osvojio 18. mjesto, a Marko Kögl u kategoriji do 85 kilograma osvojio je 11. mjesto. Uz njih, nastupila je i Blaženka Trobić

Kögl u kategoriji do 65 kilograma osvojivši 13. mjesto.

Tim povodom, križevački gradonačelnik Tomislav Katanović je na početku prijema zahvalio na odazivu čestitavši na postignutim uspjesima na Svjetskom prvenstvu, ali i na trudu koji su uložili kako bi promovirali ovaj sport.

Na prijemu i čestitkama zahvalio je Dražen Kögl podijelivši iskustva sa prvenstva:

– Hvala što ste nas primili i na svim čestitkama. Zaredalo se puno natjecanja, a trenutno se pripremamo za Svjetski kup u Mađarskoj koji će se održati 7. i 8.11.2025.

Dojmove sa Svjetskog prvenstva podijelio je i Rudi Antolić:

– Napravio sam najbolje što sam mogao na prvenstvu i naravno da ima prostora za poboljšanja, ali sve u svemu, dojmovi su odlični.

Prijemu su prisustvovali zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj, predsjednik Gradskog vijeća Ivan Majdak te pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel.