10 dana prije ljeta devetnaestog, stiže pub inKVIZicija 20.!

Kraj 2018. godine prilika je da kvizoljupci, koji su kroz godinu sudjelovali na 9 izdanja pub inKVIZicije (ali i svi oni koji nisu uspjeli biti u nekoj od kviz-ekipa) ispitaju svoje (uzaludno) znanje, i to na jubilarnom, 20. zasjedanju najposjećenijeg i najpoznatijeg događaja ove vrste u Križevcima.

Naime, u subotu, 22. prosinca od 20:00, 10 dana prije početka 2019., kviz-majstori iz udruge P.O.I.N.T., producenta događaja, upriličuju 10. ovogodišnje, a 20. sveukupno, kvizanje.

Mjesto zbivanja 20. pub inKVIZicije je Caffe bar “Bull 23”, najveći broj ekipa koje mogu sudjelovati je 15, pravila prijave su ista kao i ranije: naziv ekipe, s imenima i prezimenima do najviše 4 osobe iz ekipe, te kontakt-brojem vođe ekipe, potrebno je – do petka, 21. prosinca 2018. u 14:00 h – prijaviti na e-mail pubinkvizicija@udruga-point.hr.

Nagrade: iste kao u studenačkom, 19. izdanju: od sponzora Vinarije (OPG) Bužić Križevci, čokolaterije Hedona i Caffe bara “Bull 23”.