LAG Prigorje objavio 2. natječaj za provedbu Intervencije 2.1. “Pametna sela i gradovi – održivi razvoj lokalne zajednice”

Lokalna akcijska grupa “PRIGORJE” objavila je 30. ožujka 2026. godine drugi natječaj u sklopu programskog razdoblja 2023. – 2027., usmjeren na provedbu Intervencije 2.1. „Pametna sela i gradovi – održivi razvoj lokalne zajednice“. Natječaj se temelji na Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a “PRIGORJE” za isto razdoblje, a njegov je cilj dodatno potaknuti razvoj ruralnih područja kroz konkretna ulaganja u infrastrukturu i društvene sadržaje.

Za ovaj natječaj osigurano je ukupno 990.000 eura, pri čemu pojedini projekti mogu ostvariti javnu potporu u rasponu od 20.000 do 90.000 eura. Time se otvara prostor za realizaciju većeg broja manjih, ali za zajednicu značajnih projekata. Naglasak natječaja stavljen je na razvoj male ruralne infrastrukture koja ima ključnu ulogu u očuvanju okoliša, kulturne i prirodne baštine te tradicijskog načina života. Ulaganja obuhvaćaju gradnju, obnovu i opremanje društvene infrastrukture, s posebnim fokusom na sadržaje za sport, rekreaciju i turizam – poput biciklističkih i pješačkih staza, tematskih ruta, izletišta i sličnih projekata.

Ovakvi projekti doprinose revitalizaciji lokalnih zajednica, jačanju njihovog identiteta te stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život, što je posebno važno za zadržavanje mladog stanovništva. Istovremeno, razvoj infrastrukture potiče turističku ponudu i otvara prostor za rast drugih gospodarskih aktivnosti na području LAG-a.

Lokalnoj akcijskoj grupi “Prigorje” pripadaju Grad Dugo Selo, Grad Vrbovec, Grad Križevci, Općina Rugvica, Općina Brckovljani, Općina Rakovec, Općina Preseka, Općina Farkaševac, Općina Gradec, Općina Sveti Ivan Žabno i Općina Sokolovac.

Prijave projekata traju od 20. travnja 2026. godine do 25. svibnja 2026. godine. Za sve zainteresirane prijavitelje održat će se informativne radionice na kojim će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj. Održat će se prema sljedećem rasporedu:

DUGO SELO: 14. travnja 2026. godine (utorak) u 13:00 sati u dvorani KIC-a, Ulica Josipa Zorića 5, 10 370 Dugo Selo,

KRIŽEVCI: 15. travnja 2026. godine (srijeda) u 10:30 sati u dvorani KPC-a, 1. kat, Ulica Franje Tuđmana 20, 48 260 Križevci,

VRBOVEC: 16. travnja 2026. godine (četvrtak) u 13:00 sati u dvorani Udruženja obrtnika, Križevačka 4, 10 340 Vrbovec.

Tekst natječaja, obrasce i priloge moguće je preuzeti na poveznici.